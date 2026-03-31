عطاف يستقبل من قبل رئيس الوزراء البلجيكي

استُقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم الثلاثاء، 31 مارس، ببروكسل، من قبل رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر.

ووفقا لما أفادت به وزارة الخارجية، نقل الوزير عطاف بالمناسبة تحيات الرئيس تبون إلى رئيس الوزراء البلجيكي، وكذا تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك معه من أجل إضفاء المزيد من الزخم على الشراكة بين الجزائر وبلجيكا.

ومن جانبه، حمّل رئيس الوزراء البلجيكي الوزير عطاف نقل تحياته إلى الرئيس تبون، معربًا عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية.

وسلط الطرفين خلال اللقاء الضوء “على النتائج المتميزة التي تم تحقيقها على درب توطيد الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وبلجيكا خلال الفترة الأخيرة، وكذا استشراف آفاق البناء عليها بما يتيح الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أرفع، تليق بالإمكانات الهامة التي يزخر بها البلدان، وتنسجم مع أواصر التضامن والثقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت علاقاتهما الثنائية.”