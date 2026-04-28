عطاف يستقبل نائب كاتب الدولة الأمريكي كريستوفر لاندو

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، 28 أفريل، بمقر الوزارة، لقاءً على انفراد مع نائب كاتب الدولة الأمريكي، كريستوفر لاندو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

ووفقا للوزارة، اللقاء، تلته محادثات مُوسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين، خُصصت “لاستعراض الحركية المتميزة التي تطبع مختلف محاور العلاقات الجزائرية – الأمريكية، وبحث آفاق إضفاء المزيد من الزخم عليها، من خلال تعزيز الحوار الاستراتيجي وتوطيد الشراكة في ميادين التعاون ذات الأولوية، على غرار الطاقة، الاستثمار، الابتكار، التجارة، الفلاحة، النقل الجوي، وكذا التعليم العالي.”

كما ناقش الطرفان، يضيف البيان، “عددا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي وكذا مستجدات المسار السياسي الرامي لحل قضية الصحراء الغربية.”