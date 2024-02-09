عطاف يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس تبون

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، صباح اليوم الجمعة 9 فيفري، بنواكشوط، من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث سلّمه رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون، حسب ما أفادت به وزارة الخارجية في بيان.

حسب ذات المصدر، وعقب اللقاء، صرّح عطاف “أن زيارته إلى موريتانيا الشقيقة تندرج في إطار الطموح المشترك الذي يحدو قائدي البلدين في تعزيز العلاقات الجزائرية-الموريتانية والارتقاء بها إلى أسمى المصاف، وكذا حرصهما الدائم على المساهمة في كل ما يدعم استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وفي الجوار الإقليمي”.

كما أكد الوزير أن “العلاقات الثنائية تعيش راهناً أبهى مراحلها التاريخية تطوراً وحركيةً، لا سيما في سياق المشاريع التكاملية والإندماجية التي اتفق على إطلاقها الرئيس عبد المجيد تبون وأخوه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.”

ومن بين هذه المشاريع، ذكَّر عطاف “بالمشروع الاستراتيجي لإنشاء الطريق البري تندوف-الزويرات، وبمشاريع أخرى على غرار استكمال أشغال المعبرين الحدوديين، وتدشين أول بنك جزائري وأول معرض دائم للمنتجات الجزائرية بهذا البلد الشقيق، إلى جانب المشاريع التي تخدم البعد الإنساني والاجتماعي للعلاقات الجزائرية-الموريتانية. ”

فيما يخص الأوضاع الجهوية والدولية، فأشار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إلى “أن الجزائر وموريتانيا تتقاسمان انشغالاً عميقاً إزاء ما يحيط بهما من توترات في بيئة إقليمية مضطربة، إلى جانب التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية.”

ليضيف الوزير أنه “في هذا الإطار، وبناءً على ما يجمع البلدين من مواقف مبدئية وتوجهات متجانسة، وباعتبارهما مَوْطِنَيْ استقرار وأمن في منطقة أضحت عنواناً للااستقرار واللاأمن، أكد الوزير أحمد عطاف أن الجزائر وموريتانيا ستعملان على تكثيف جهودهما المشتركة من أجل التأثير بصفة إيجابية على مجريات الأمور لما فيه خير بُلْدَانْ وشعوب جوارهما الإقليمي”.