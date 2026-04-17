عطاف يشارك في افتتاح الطبعة الـ5 لـ”منتدى أنطاليا الدبلوماسي”

منتدى أنتاليا الدبلوماسي من 17 إلى 19 أفريل 2026.

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ظهيرة اليوم الجمعة، 17 أفريل، بمدينة أنطاليا التركية، في مراسم افتتاح الطبعة الخامسة لـ”منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.

وهو المنتدى الذي أشرف على افتتاحه، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وينعقد هذا المنتدى في طبعته الخامسة هذه تحت شعار “رسم ملامح الغد ومواجهة التقلبات”.

ويتضمن برنامج المنتدى سلسلة من الورشات والجلسات الحوارية المخصصة لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الراهنة على الصعيد الدولي، بمشاركة مسؤولين حكوميين، وممثلي منظمات دولية، إلى جانب نخبة من الفاعلين في الأوساط الأكاديمية والإعلامية.