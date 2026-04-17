عطاف يشارك في افتتاح الطبعة الـ5 لـ”منتدى أنطاليا الدبلوماسي”

ح. م
منتدى أنتاليا الدبلوماسي من 17 إلى 19 أفريل 2026.

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ظهيرة اليوم الجمعة، 17 أفريل، بمدينة أنطاليا التركية، في مراسم افتتاح الطبعة الخامسة لـ”منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.

عطاف يبحث مع بولس مستجدات قضية الصحراء الغربية

وهو المنتدى الذي أشرف على افتتاحه، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وينعقد هذا المنتدى في طبعته الخامسة هذه تحت شعار “رسم ملامح الغد ومواجهة التقلبات”.

ويتضمن برنامج المنتدى سلسلة من الورشات والجلسات الحوارية المخصصة لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الراهنة على الصعيد الدولي، بمشاركة مسؤولين حكوميين، وممثلي منظمات دولية، إلى جانب نخبة من الفاعلين في الأوساط الأكاديمية والإعلامية.

مقالات ذات صلة
تأسيس مهرجان ثقافي دولي لكتاب الطفل في الجزائر

تأسيس مهرجان ثقافي دولي لكتاب الطفل في الجزائر

رئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية يزور الجزائر

رئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية يزور الجزائر

الهلال الأحمر الإيراني: إنقاذ 7215 شخصا من تحت الأنقاض منذ بداية الحرب

الهلال الأحمر الإيراني: إنقاذ 7215 شخصا من تحت الأنقاض منذ بداية الحرب

الطاقة والأشغال العمومية على طاولة اجتماع الحكومة

الطاقة والأشغال العمومية على طاولة اجتماع الحكومة

ميناء عنابة يستقبل شحنة جديدة من الأغنام المستوردة

ميناء عنابة يستقبل شحنة جديدة من الأغنام المستوردة

بوغالي يدعو إلى تعزيز العدالة الدولية

بوغالي يدعو إلى تعزيز العدالة الدولية

