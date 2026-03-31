عطاف يشرع في زيارة عمل إلى بلجيكا

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء ببروكسل، في زيارة رسمية إلى مملكة بلجيكا.

وترمي هذه الزيارة التي جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية، إلى دعم الحركية المتجددة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-البلجيكية في الفترة الأخيرة بهدف إرساء شراكة بينية أكثر كثافة ونجاعة وفعالية.

وحسب بيان للوزارة الوصية، من المنتظر أن يجري الوزير أحمد عطاف محادثات مع نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو، وأن يُستقبل من قبل السلطات العليا البلجيكية.