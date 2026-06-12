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عطل عالمي يصيب منصات “ميتا”

الشروق أونلاين
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عطل عالمي يصيب منصات “ميتا”

تعرضت منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب” التابعة لشركة “ميتا” لعطل مفاجئ، زوال اليوم الجمعة 12 جوان، حال دون وصول ملايين المستخدمين إلى خدمات هذه المنصات.

وأفاد موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع الأعطال الرقمية، تعرض مستخدمي فيسبوك لمشاكل مع المنصة، وذلك سواء تعلق الامر بالتطبيق أو الموقع أو الدخول إلى الحسابات.

حسب ذات المصدر، أبلغ المستخدمون أيضا عن مشكلات مماثلة في الوصول إلى “إنستغرام”، إضافة إلى تعطل بعض خدمات “واتساب”.

ولم تصدر شركة “ميتا” تعليقا بشأن العطل.

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