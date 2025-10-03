عقوبات بـ5 سنوات لمضاربين في سيارة “فيات دوبلو بانوراما”

مجلس قضاء الجزائر يصدر أحكامه الاستئنافية في القضية

وقع مجلس قضاء الجزائر، عقوبة تتراوح بين 5 سنوات وعامين حبسا في حق 4 متهمين موقوفين في قضية المضاربة غير المشروعة في السيارة الجديدة محلية الصنع من نوع “دوبلو بانوراما” للعلامة الإيطالية “فيات”، المعروضة للبيع على الموقع الالكتروني “واد كنيس”، بثمن مرتفع جدا قدّر بـ505 مليون سنتيم.

4 سنوات لصاحب وكالة توزيع و5 لصاحب السيارة محل المضاربة

وفي تفاصيل الحكم الذي نطقت به رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة نهاية الأسبوع، فقد خفضت العقوبات الصادرة عن المحكمة الابتدائية القاضية بإدانة جميع المتهمين بـ10 سنوات حبسا نافذا، حيث أدانت صاحب وكالة لتوزيع السيارات “GRANDI AUTO” وهو الوكيل المعتمد لعلامة “فيات” بولاية البويرة، المتهم “س. عثمان”، بـ4 سنوات حبسا نافذا، مقابل تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من صاحب السيارة محل المضاربة المتهم “س.سمير” 32 سنة، مقيم ببلدية سطاوالي، وبروفيسور في الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي كانت له يد في عرض السيارة للبيع على موقع “واد كنيس”.

عامان حبسا غير نافذ في حق مدير معهد تكوين مهني في زرالدة

كما وقعت الرئيسة عقوبة عامين حبسا غير نافذ في حق المدعو “ن.إ”، “مولود أمين” 41 سنة، أستاذ جامعي ومدير معهد التكوين المهني بزرالدة، كما ألزمت المحكمة المتهمين بتعويض المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه “apoce” قدره 100 ألف دينار جزائري.

ومثل المتهمون أمام مجلس قضاء الجزائر، عن تهمة المضاربة غير المشروعة، حيث التمس النائب العام لدى ذات الجهة القضائية تسليط أقصى عقوبة في حق المتهمين الأربعة، إذ طالب بتوقيع 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، معتبرا أن الوقائع خطيرة، عندما تتعلق بمحاولة المساس بالاقتصاد الوطني.