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الجزائر
عن وقائع فساد تتعلق بالتلاعب برخص الاستيراد...النيابة تطلب:

عقوبات تصل إلى 7 سنوات لموظفين بوزارة التجارة الخارجية ومتعاملين اقتصاديين

نوارة باشوش
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عقوبات تصل إلى 7 سنوات لموظفين بوزارة التجارة الخارجية ومتعاملين اقتصاديين

التمس وكيل الجمهوريه لدى محكمة الدار البيضاء، الاحد عقوبات تترواح بين 4 سنوات و 7 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين من فئة موظفين بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ومتعاملين افتصاديين شكلوا “إمبراطورية” لتبادل المنافع والتلاعب برخص الاستيراد، من خلال التأشير على الجداول التقديرية ما مكن عددا من المتعاملين من الحصول على تراخيص بطرق غير مستحقة مقابل عمولات تصل إلى 25 مليون سنتيم عن التدخل الواحد.

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