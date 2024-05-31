عقوبة أمريكية ضدّ المنافس المونديالي لـ “الخضر”

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية رئيس اتحاد الكرة الأوغندي موزس ماغوغو وزوجته أنيتا أمونغ، ضمن لائحة المسؤولين الممنوعين من الدخول إلى بلاد “العمّ سام”.

وتتّهم الحكومة الأمريكية موزس ماغوغو بِتورّطه في قضايا فساد، رفقة زوجته أنيتا أمونغ رئيسة البرلمان الأوغندي. وفقا لِتقرير نشره الموقع البريطاني “إنسايد ورلد فوتبال”، الجمعة. الذي أضاف “يخضع مصدر ثروتها أيضا (أنيتا أمونغ) للتحقيقات، بما في ذلك مزاعم بأنها تمتلك عقارات في المملكة المتّحدة (بريطانيا) لم تعلن عنها للسلطات”.

ويقود موزس ماغوغو اتحاد الكرة الأوغندي منذ عام 2013، بينما ترأس زوجته أنيتا أمونغ البرلمان في بلادها منذ 2022.

وتأتي هذه العقوبة الأمريكية، ورئيس اتحاد الكرة الأوغندي موزس ماغوغو يُجري آخر الترتيبات، لِتنظيم مقابلتَين لِمنتخب بلاده داخل القواعد في الأيّام القليلة المقبلة، إحداهما أمام “مُحاربي الصّحراء”.

ويُواجه المنتخب الوطني الجزائري مُضيّفه الأوغندي بِالعاصمة كامبالا، مساء الـ 10 من جوان المقبل. لِحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.