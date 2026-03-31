عقوبة مغلّظة ضد قائد مولودية الجزائر

عقوبة مغلّظة ضد قائد مولودية الجزائر
ح.م
أيوب عبدلاوي.

لن يلعب القائد أيوب عبدلاوي اللقاءات الست المقبلة لِفريقه مولودية الجزائر، كما يدفع غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار.

جاء ذلك في آخر اجتماع للجنة الانضباط. وبِالمقابل، لن يلعب المدافع بلال بوكرشاوي اللقاءات الثلاث المقبلة لِفريقه شباب بلوزداد، ويُلزم بِدفع غرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار.

وكان حكم الساحة نبيل بوخالفة قد طرد عبدلاوي وبوكرشاوي، عند نهاية مواجهة فريقَيهما لِحساب الجولة الـ 16 من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”، الأربعاء الماضية.

وفسّرت لجنة الإنضباط عقوبة عبدلاوي بـ: “ﺍﻟﻤﺸﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻣﺘﺒﻮعة ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ. وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺴﺐ ﻭﺍﻟﺸﺘﻢ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﺣﺔ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ”، نظير “ﺍﻟﻤﺸﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻣﺘﺒﻮعة ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ”، لِبوكرشاوي.

ولعبت مولودية الجزائر 21 مباراة في البطولة الوطنية من أصل 30 مواجهة، نظير 20 مقابلة لِشباب بلوزداد.

هذا وتقدّمت إدارة نادي مولودية الجزائر بِطعن لدى لجنة الانضباط، على أمل تخفيف عقوبة عبدلاوي.

وعوقب مساعد مدرب اتحاد العاصمة حاج عدلان بِالإيقاف لمدة شهر، انطلاقا من الـ 26 من مارس 2026، ودفع غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار. بِسبب “ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﺣﺔ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ”، في مواجهة الزائر فريق شبيبة القبائل.

وأنهت لجنة الانضباط موسم مدرب اللياقة البدنية لِنادي مولودية البيض محمد الأمين شربيتي، حيث عوقب لِمدة 6 أشهر، يوجد بينها 3 أشهر نافذة، انطلاقا من الـ 16 من مارس 2026، مع دفع غرامة مالية قيمتها 40 ألف دينار. بِسبب “ﺳﺐ ﻭﺷﺘﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ”، في مواجهة المضيف نادي مولودية وهران.

