علامات كاملة في الرياضيات والفيزياء والفلسفة

نسب النجاح في البكالوريا عبر الولايات تتراوح بين 26 و80 بالمائة

تميز امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، بتفوق المترشحين في ثلاث مواد بامتياز، ويتعلق الأمر بالرياضيات والعلوم الفيزيائية والفلسفة، إذ تحصل عدد كبير منهم على العلامة الكاملة، رغم ظروف التمدرس الاستثنائية التي فرضت على الوزارة الاعتماد على نمطية “التفويج” والتدريس وفق نظام التناوب يوما بيوم.

وأفرزت عملية تصحيح أوراق إجابات المترشحين في مرحلتها النهائية، تحصل عدد كبير من الممتحنين في مختلف الشعب خاصة العلمية والتقنية منها على نتائج جيدة في كافة المواد دون استثناء، رغم ظروف التمدرس الاستثنائية، التي فرضت التمدرس حضوريا وفق إجراءات وشروط صارمة، إذ تمكن جل التلاميذ شعبة رياضيات من افتكاك العلامة الكاملة في مادة الرياضيات، في حين تراوحت العلامات بين 16 و19 من 20، لتتفوق هذه المادة على باقي المواد وبامتياز حتى وسط المترشحين الأدبيين، الذين تحصلوا على علامات تراوحت بين الحسنة والجيدة رغم أن هذه المادة ظلت لسنوات عديدة مادة مسقطة لهم.

كما أشارت نتائج التصحيح النهائية إلى تفوق المترشحين شعبة علوم طبيعة وحياة في مادة العلوم الفيزيائية، إذ تحصل أغلبهم على العلامة الكاملة 20 من 20، الأمر الذي استحسنه الأساتذة المصححون ورؤساء مراكز التصحيح كثيرا، بعدما جاءت إجابات التلاميذ نموذجية بامتياز، في حين تميز الممتحنون شعبة تسيير واقتصاد في مادة الرياضيات لأول مرة في تاريخ الامتحانات برغم طبيعة المواضيع المطروحة والتي وردت في العموم صعبة نوعا ما، بالمقابل، فقد تمكن المترشحون شعبة آداب وفلسفة من صنع الفارق في بكالوريا دورة جوان 2021، بعدما افتكوا العلامة 15 من 20 فما فوق في مادة الفلسفة التي تعد مادة أساسية ومميزة للشعبة وبواسطتها يستطيعون رفع معدل النجاح في الامتحان. في حين تم تسجيل تراجع مادة اللغة العربية عن الصدارة إذ جاءت العلامات متوسطة.

وأرجعت مصادرنا سبب تفوق التلاميذ في هذه المواد الثلاث، إلى طبيعة المواضيع المنجزة من قبل فريق العمل، والتي جاءت خالية كليا من الأخطاء، ووردت في متناول المترشح المتوسط وواضحة وغير تعجيزية ولا تحتمل التأويلات. الأمر الذي ساعد الكثير من الممتحنين في الحصول على العلامة الكاملة في جل المواد.

وشهدت بعض مراكز التصحيح احتجاجات من قبل الأساتذة المصححين، الذين قاموا بمقاطعة التصحيح، تعبيرا عن تذمرهم واستيائهم من ظروف العمل السيئة، خاصة في ظل وقوفهم على عدم التزام المراكز بتطبيق البروتوكول الصحي للوقاية من الفيروس.

وتحصلت “الشروق” على نسب النجاح في امتحان شهادة البكالوريا مستقاة من 15 مركز تصحيح موزعا وطنيا، إذ تم تسجيل نسبة نجاح بلغت 80 بالمائة بمركز تصحيح لشعبتي رياضيات وتقني رياضي بالجزائر العاصمة، فيما تم تسجيل نسبة نجاح بلغت 54.87 بالمائة بمركز آخر و54.23 بالمائة بمركز آخر خارج العاصمة، في حين تراوحت نسب النجاح في مراكز أخرى بين 45.34 بالمائة و46.26 و52 بالمائة و53.32 بالمائة و48.56 بالمائة و50.02 بالمائة و47.14 بالمائة و53.32 بالمائة. في حين سجلت نسب نجاح ضعيفة ببعض المراكز تراوحت بين 38.56 و28.98 و26.98.