الرياضيات تتفوق على باقي مواد امتحانات البكالوريا

علامات كاملة في الاجتماعيات والفيزياء والرياضيات

تفوقت الرياضيات في كافة الشعب على مواد امتحانات شهادة البكالوريا بتحصل أغلب المترشحين حتى الأدبيين على علامات ممتازة وكاملة وصلت إلى 20 من 20، لأول مرة في تاريخ الامتحانات الرسمية، فيما أحدثت مادة الفلسفة المفاجأة خلال التصحيح الثاني بحصول عدد كبير من الممتحنين على علامات جيدة بعدما ظلت هذه المادة مسقطة على مدار سنوات، بالمقابل، تصدرت ثلاث شعب علمية نتائج البكالوريا ويتعلق الأمر بشعبة الرياضيات وتقني رياضي وعلوم طبيعة وحياة.

قالت مصادر “الشروق”، إن غالبية مراكز التصحيح الموزعة وطنيا، أنهت التصحيح الثاني الذي انطلق يوم الجمعة الفارط، ودخلت في التصحيح الثالث والأخير خاصة في مواد الاجتماعيات “التاريخ والجغرافيا” والفلسفة، في حين عرفت العملية تعثرا ببعض المراكز على غرار مركز عمارة رشيد ببن عكنون بالجزائر، بعد اتخاذ المصححين قرار مقاطعة التصحيح احتجاجا على ظروف العمل السيئة والتي تم تحسينها بعد تدخل مديرية التربية للجزائر وسط.

وأكدت مصادرنا أن الرياضيات تصدرت المواد في جميع الشعب، إذ أظهرت النتائج الأولية لعملية التصحيح تحصل أغلب المترشحين حتى في الشعب الأدبية على علامات تراوحت بين 15 و16 من 20 ووصلت إلى 20 من 20، رغم أن الرياضيات ظلت لسنوات عديدة “مادة إقصائية” وسط الممتحنين الأدبيين، بالمقابل فقد أحدث التصحيح الثاني مفاجآت عديدة بعدما صنعت مادة الفلسفة الحدث وسط المترشحين الأدبيين وحتى العلميين بتحصل أغلبهم على علامات جيدة تراوحت بين 15 و16 من 20 خاصة بالنسبة للذين وقع اختبارهم على “تحليل النص”. في حين افتك مترشحون العلامة الكاملة في الاجتماعيات “التاريخ والجغرافيا”.

وسجلت شعبة “تسيير واقتصاد”، علامات الرياضيات تحسنا ملحوظا بتحصل أغلبهم على علامات جيدة، عقب اتخاذ لجان التصحيح قرار التعديل في “سلم التنقيط” بخفض التنقيط في أحد التمارين إلى 0.5، قصد تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحنين. على اعتبار أن الأمر يتعلق بامتحان رسمي.

وأضافت المصادر، بأن النتائج الجيدة تعكس طبيعة المواضيع المطروحة على الممتحنين في هذه الدورة، والتي وردت في متناول المترشح المتوسط ولم تخرج عن السياق العام، كما جاءت خالية من الأخطاء وواضحة ومباشرة لا تحتمل التأويلات.