عليق استقدمني مقابل 4 لاعبين وهذا سر تسميتي “الحملة”

اللاعب الدولي الأسبق ربيع بن شرقي لـ"الشروق":

أكد اللاعب الدولي الأسبق، ربيع بن شرقي، أن تألق فريقه السابق اتحاد الجزائر على الصعيد القاري هو محصلة تجاربهم وتضحياتهم السابقة مع النادي، خاصة في مطلع الألفية، حين أدوا مشوارا مميزا في المنافسات الإفريقية، لكن الكواليس بحسب قوله حرمت الاتحاد في تلك الفترة من التتويج. في المقابل، أوضح بن شرقي أن المنتخب الوطني قادر على ترك بصمته في نهائيات كأس العالم، من خلال العمل على التأهل إلى الدور الثاني، واصفا رياض محرز باللاعب الكبير فنيا وأخلاقيا، مؤكدا أن محرز لاعب من طراز نادر.

يعد ربيع بن شرقي واحدا من المهاجمين الذين خطفوا الأضواء في البطولة الوطنية مطلع الألفية، بالنظر إلى فعاليته فوق الميدان وكذلك إمكاناته الفنية والبدنية التي جعلته يصنع الفارق في الكثير من المباريات الحاسمة. وإذا كان بن شرقي قد سطع نجمه بألوان اتحاد الجزائر الذي التحق به مطلع الألفية، إلا أن مسيرته كانت مليئة بالاجتهاد والتضحيات، والبداية كانت بوادي الفضة، حيث كان يتواجد دوما في الملعب، بحكم وظيفة والده، ما جعله يتعلق بكرة القدم رفقة بقية إخوته، وهو الأمر الذي أفسح المجال للبروز في هذا الجانب، حيث التحق بأواسط وادي الفضة ثم بفريق سيدي محمد بن علي، ليعود مجددا إلى وادي الفضة قبل أن يشد الرحال إلى جمعية وهران، وهناك برز مع مدرسة “لازمو” التي كانت تملك لاعبين بارزين مثل رحو وعدة وبلوطي وبوعزة والبقية تحت قيادة المدرب عمراني، ليلتحق بعد ذلك باتحاد الجزائر رغم العروض الهامة التي تلقاها من عدة أندية مثل مولودية وهران واتحاد البليدة.

محرز من طراز نادر و”الخضر” قادرون على التأهل للدور الثاني

وخلال نزوله ضيفا على قناة “الشروق نيوز”، في برنامج “أوفسايد” الذي يعده ويقدمه الزميل ياسين معلومي، فقد أكد ربيع بن شرقي باتحاد الجزائر صاحبتها الكثير من الطرافة والغرابة، بحكم أن سعيد عليق استقدمه مقابل 4 لاعبين تم تحويلهم إلى نصر حسين داي، ويتعلق الأمر بكل من ياسف والحارس صلاح الدين رفقة عباسة وعميرات، مؤكدا أنه في الأول كان مرشحا للحاق بمولودية وهران، إلا أن رئيس النصرية إيغيل مزيان دخل الخط وحصل على وثيقة تسريحه، ليتنافس بعد ذلك رئيس اتحاد الجزائر سعيد عليق على انتدابه، حث عادت إليه الكلمة حين قدم مقترحا لإدارة النصرية بالحصول على بن شرقي مقابل 4 لاعبين. وأكد ربيع بن شرقي بأنه وجد راحته في اتحاد الجزائر بفضل الجو السائد بين اللاعبين ودعم الجمهور، وذلك التواصل الجيد مع رئيس الفريق سعيد عليق الذي سهل له المهمة في البداية، مؤكدا أن اللعب في اتحاد الجزائر شرف وامتياز كبير لكل لاعب، بالنظر إلى الأجواء السائدة، وكذلك وجود لاعبين كان في وقت سابق يشاهدهم في التلفزيون فقط وأصبح يلعب إلى جانبهم، ما جعله يمنح الأولوية لاتحاد الجزائر التي التحق بها أول مرة موسم 2002-2003، وخاض تجارب كروية هامة على الصعيد المحلي والقاري، من ذلك المنافسة الإفريقية، وكذلك نيل “الدوبلي”، بعد السيطرة على البطولة ونيل كأس الجمهورية على حساب شباب بلوزداد، بفض تعداد ثري كان يتمتع به أبناء سوسطارة. وبخصوص أسباب تسميتي ب “الحملة” فقد أكد بن شرقي أن ذلك كان من طرف أنصار اتحاد الجزائر، لأنه التحق بالفريق تزامنا مع حملة وفيضانات باب الوادي التي خلفت خسائر مادية وفي الأرواح، إضافة إلى أدائه فوق الميدان الذي يتسم بالحضور الفني والبدني والفعالية في الهجوم، وأداء ما عليه لتشريف ألوان النادي.

بطولتنا تشكو أزمة مهاجمين ولم أفهم سبب حرماني من نهائي 2006

ويؤكد ربيع بن شرقي أن تألق اتحاد الجزائر قاريا في المدة الأخيرة هو محصلة خبرات سابقة ناجمة عن تضحيات جيله مطلع الألفية، بدليل المباريات الكبيرة أمام أندية بارزة مثل اينيمبا والوداد البيضاوي وغيرها من المباريات الكبيرة، مشيرا أن الخبرة وكواليس إفريقيا كانت السبب في حرمان اتحاد الجزائر من التتويج القاري في فتره، في الوقت الذي استفاد الفريق من خبرة هامة في الوقت الحالي. وإذا كان ربيع بن شرقي قد سطع نجمه في مباريات مصيرية وحاسمة، خاصة في مباريات “الداربي” أمام الجار مولودية الجزائر، فإنه في المقابل تأثر من بعض الممارسات التي قوبل بها فنيا وإداريا، من ذلك تغير سلوك رئيس الفريق سعيد علق تجاهه، وكذلك حرمانه من المشاركة في نهائي كأس الجمهورية عام 2006، وهو الأمر الذي عجل برحيل، متأسفا في هذا الجانب من حرمانه من اللعب مع عدة أندية بارزة في القسم الأول، رغم العروض التي وصلته، حيث تم تحويله إلى مولودية بجاية التي لعب لها مدة 6 أشهر، قبل أن يحمل ألوان أندية أخرى مثل اتحاد بلعباس وأولمبي العناصر الذي أنهى معه المشوار، مؤكدا أن الوضع السائد حتم عيه الاعتزال في وقت مبكر نسبيا، ما جعله يفضل الراحة والابتعاد عن الأضواء.

وبخصوص تجربته مع المنتخب الوطني وأسباب عدم بروزه، فقد أرجع السبب إلى مشكل الإصابات التي حرمته من عدة فرص هامة للبرهنة على صحة إمكاناته، من ذلك ما حدث له قبل ودية بلجيكا حين أصيب في آخر لحظة. ورغم كل ذلك بدا بن شرقي مقتنعا بمشواره الكروي الذي كان بحسب قوله مميزا، بحكم أنه حمل ألوان أندية عريقة مثل جمعية وهران واتحاد الجزائر و”الموب” وغيرها من الأندية، مؤكدا أنه كان يرجع دوما الأولوية لاتحاد الجزائر بفضل وقفة جمهورها وكذلك الأجواء السائد في المجموعة بفضل لاعبين مميزين مثل زغدود ومفتاح ودزيري وبورحلي والبقية، مؤكدا أن البطولة الحالية تعاني أزمة مهاجمين في الوقت الحالي مقارنة بالسابق، مثلما بدا متفائلا بمستقبل المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، مشيرا بأن المهمة لن تكون سهلة، لكن كرة القدم بحسب قوله تطورت، وليس هناك منتخب كبير وآخر صغير، ما يجعله متفائلا بإمكانية المرور إلى الدور الثاني، خاصة في ظل توفر المنتخب الوطني على تعداد مميز بقيادة رياض محرز الذي وصفه باللاعب الكبير، وقال بن شرقي بأن محرز بالنسبة إليه هو الأفضل، وهو من طراز نادر، سواء من الناحية الفنية أم الأخلاقية، وخبرته بحسب قوله ستفيد المنتخب الوطني الذي يتمنى له التألق في المونديال.