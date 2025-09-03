علي شكري: “تقييم موحد وعلمي للدروس عبر المنصات الجامعية”

بعد استحداث الوزارة لجنة وطنية لتقييم الوثائق البيداغوجية

كشف مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي شكري، أن التحضير جار لاعتماد معايير علمية موحدة لتقييم الوثائق البيداغوجية والمطبوعات الجامعية المنشورة عبر المنصات الرقمية للجامعات، من أجل تجويد التعليم الرقمي والقضاء على الفوضى السائدة في هذا الشأن.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أمر في آخر اجتماع له بحر هذا الأسبوع باستحداث لجنة بيداغوجية وطنية للتكفل بتقييم الوثائق البيداغوجية ومختلف الدروس المنشورة عبر المنصات الرقمية لمؤسسات التعليم العالي بهدف تجويد التعليم الرقمي.

وفي السياق، أوضح مدير التكوين العالي بالوزارة علي شكري في تصريح للشروق بأن الوزارة حرصا منها على تجويد التعليم الرقمي، ومراقبة محتوى الدروس المنشورة عبر المنصات الرقمية ومدى مطابقتها للمعايير البيداغوجية المعمول بها، استحدثت خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير كمال بداري بحضور إطارات الوزارة ومسؤولي الندوات الجهوية ورئيس مجلس أخلاقيات المهنة الجامعية إلى جانب أساتذة مختصين في التعليمية البيداغوجية، لجنة بيداغوجية وطنية تُعنى بتجويد التعليم الرقمي، سيعلن عن أعضائها ومهامها قريبا بموجب قرار يمضيه الوزير.

وأضاف ذات المسؤول بأن هذه اللجنة تندرج في إطار مشروع تطوير وتجويد التعليم الرقمي والذي يرمي إلى اعتماد تقييم موحد وعلمي للوثائق البيداغوجية والدروس المنشورة عبر المنصات الجامعية، إذ أن كل مؤسسة جامعية لديها منصات رقمية تنشر من خلالها دروسا ودعائم بيداغوجية للطلبة، هذه الأخيرة ستكون تحت مراقبة لجنة بيداغوجية وطنية لتوحيد مضامينها وتجويدها، كما كشف ذات المتحدث بأن من بين مهام اللجنة أيضا هو استحداث وسم “لابل” للجودة البيداغوجية للوثيقة الرقمية حتى تشجع وتحفز الأساتذة على تقديم أحسن الوثائق والدعائم البيداغوجية للطلبة، والتي من شأنها أيضا تعزيز مرئية الجامعات الجزائرية.

وقال الأستاذ شكري إن اللجنة ستتولى مهمة توحيد الأهداف المعرفية لكل الوثائق الرقمية البيداغوجية على المستوى الوطني مع مطابقتها مع برامج التكوين المعتمدة، سواء تعلق الأمر بالدروس عن بعد أو المطبوعات البيداغوجية، حيث تتكون اللجنة من خبراء متخصصين لهم علاقة بأبجديات التعليم الرقمي، وتوكل لها صلاحيات مراقبة اللجان المحلية على مستوى المؤسسات الجامعية، وستتكفل أيضا –يضيف- باستحداث آلية للتقييم الدوري لجودة الوثائق لتجنب الأعمال الرديئة ومن ثم المساهمة في تعزيز مرئية الجامعة الجزائرية على المستوى الدولي، وشرح شكري بأن كل الدروس والدعائم البيداغوجية التي ستوضع في المنصات الرقمية للجامعات تتطلب الحصول على الضوء الأخضر والموافقة من قبل اللجنة الوطنية للتكفل بتقييم الوثائق البيداغوجية.

ويأتي تحرك الوزارة لإعادة تقييم الدروس المنشورة لفائدة الطلبة عبر منصات التعليم الرقمي لمؤسسات التعليم العالي، بعد ما تعالت الأصوات المطالبة بذلك، لاسيما أن بعضا من المطبوعات الجامعية والدروس المنشورة خلال السنوات الأخيرة أضحت تفتقر لأدنى الشروط العلمية ومنها حتى التي لا علاقة لها بالبرنامج المحدد ضمن عروض التكوين الخاصة بكل ميدان.