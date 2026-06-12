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رياضة

عملاقان يُصارعان بطل إنجلترا لِانتداب مازة

الشروق الرياضي
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عملاقان يُصارعان بطل إنجلترا لِانتداب مازة

يتصارع بطل إنجلترا وعملاقان آخران من نفس البلد، لانتداب اللاعب الدولي الجزائري الشاب والموهوب إبراهيم مازة.

ولا يزال صانع الألعاب مازة (20 سنة) يرتدي زي نادي بايرن ليفركوزن الألماني، حتى صيف 2030.

وترغب أندية أرسنال وتشيلسي وتوتنهام في الاستفادة من خدمات مازة، تقول صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها نشرته بِهذا الشأن، الجمعة.

وإذا كان أرسنال قد حاز مؤخّرا لقب “البريمرليغ”، فإن تشيلسي يُدربه التقني الإسباني تشابي ألونسو، الذي يعرف مسؤولي نادي بايرن ليفركوزن جيّدا، حيث أشرف على الفريق، ونال ثلاثية اللقب والبطولة والكأس المحلية الممتازة في عام 2024.

يبقى فقط أن أرسنال سيشارك في رابطة أبطال أوروبا للموسم الجديد، التي نشّط مقابلتها النهائية في الـ 30 من ماي الماضي، ويكتفي الآخران بالمنافسات المحلية.

وكان تشيلسي قد حاز كأس العالم للأندية ولقب دوري المؤتمر الأوروبي 2025، وافتكّ توتنهام لقب الدوري الأوروبي لِنفس السنة.

وتبلغ القيمة المالية الحالية لِإبراهيم مازة في سوق الانتقالات، رقم 45 مليون أورو. وهو أغلى لاعب في صفوف “محاربي الصحراء”، الذين يُشاركون حاليا في المونديال. مثلما يتصدّر لائحة بايرن ليفركوزن.

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