عملية نوعية بإن قزام تسفر عن استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة
مسدسات رشاشة وقاذفات صواريخ...

وزارة الدفاع الوطني (شبكات)

أسفرت عملية نوعية للجيش الوطني الشعبي عن استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة وفقا لما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان.

وحسب ذات المصدر، و”على إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات المستقاة من طرف مصالح الأمن تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، اليوم 02 جوان 2026، بالقطاع العملياتي إن قزام من استرجاع” مجموعة من الأسلحة:

  • سيارة (1) رباعية الدفع،
  • خمس (5) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف،
  • ثلاث (3) مسدسات رشاشة من نوع FMPK،
  • أربع (4) مسدسات رشاشة من نوع DUSHKA،
  • (1) مسدس رشاش مضاد للطائرات،
  • (1) قاذف صاروخي من نوع RPG7،
  • (1) مدفع هاون،
  • أربع (4) قذائف من نوع PG7V،
  • (2587) طلقة من مختلف العيارات،
  • ثمانية مخازن ذخيرة،
  • (2) هواتف نقالة.

الوزارة أشارت أن هذه العملية النوعية “تؤكد يقظة وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على الدفاع على حدودنا الوطنية في كل الظروف، وإحباط كل محاولات المساس بأمن وطننا.”

