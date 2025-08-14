عمورة في بنفيكا؟ مدرب فولفسبورغ يردّ

اشتراط 37 مليون أورو لِتسريحه

قدّم التقني بول سيمونيس مدرب فريق فولفسبورغ الألماني تحديثا، بِشأن وضعية لاعبه الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه، الخميس، تطرّق المدرب سيمونيس إلى الوضعية الصحية للمهاجم عمورة، وجديد سوق الانتقالات الخاصة بِاللاعب الجزائري.

وعن الحالة البدنية لِعمورة، قال التقني الألماني إن مهاجم “الخضر” ليس جاهزا 100%، لكن إصابته لا تدعو إلى القلق. دون الكشف عن نوعيتها.

وعمّا إذا كان سيُشرك عمورة في مواجهة فريق هيميلينغن، ترك المدرب سيمونيس الأمور غامضة، لكنه قدّر المشاركة أو الغياب بِنسبة 50% لِكيلهما.

ويتبارى نادي فولفسبورغ مع فريق هيميلينغن من الدرجة الخامسة السبت المقبل، لِحساب الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس ألمانيا نسخة 2025-2026.

وبِخصوص رغبة إدارة نادي بنفيكا البرتغالي هذه الأيّام في انتداب عمورة، حاول المدرب بول سيمونيس التهرّب من السؤال، واكتفى بِرد “ضبابي”، فحواه أنه بِدوره سمع هذا النّبأ! وأضاف أنه يُركز على لاعبه الجزائري وهو يرتدي زي نادي فولفسبورغ وليس فريقا آخر. ثم أكمل تصريحاته، وقال إنه لا يستطيع الخوض أكثر في هذا الملف.

محمد الأمين عمورة البالغ من العمر 25 سنة – للذكر – تنقضي مدّة عقده مع نادي فولفسبورغ في صيف 2029.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، الخميس، أن إدارة نادي فولفسبورغ اشترطت استلام 37 مليون أورو لِتسريح عمورة هذه الصائفة، مع وجوب الحصول على مبلغ 30 مليون أورو دفعة واحدة وفورا. وردّ مسؤولو فريق بنفيكا بِأنهم يُفضّلون دفع القيمة المالية على أقساط، في فترات متباينة.

ووفقا للمصدر، فإن المفاوضات لا تزال جارية بين إدارتَي ناديَي بنفيكا وفولفسبورغ.