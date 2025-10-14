-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عمورة هدّاف تصفيات المونديال في إفريقيا

علي بهلولي
  • 1199
  • 0
عمورة هدّاف تصفيات المونديال في إفريقيا

بات اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة مساء الثلاثاء، هدّافا لِتصفيات كأس العالم 2026، عن منطقة إفريقيا.

وأمضى المهاجم عمورة هدفَين ضد الزائر الأوغندي، فرفع رصيده إلى عشرة توقيعات. علما أن تصفيات المونديال انتهت بِتنظيم الجولة العاشرة والأخيرة.

ويتقدّم المحترف بِنادي فولفسبورغ الألماني بِفارق هدف واحد، عن الوصيف المصري محمد صلاح.

ووقّع عمورة أهدافه العشرة ضد كل من: بوتسوانا (3) والموزمبيق (3) والصومال (2) وأوغندا (2). هذا دون احتساب حيازته رصيد 4 تمريرات حاسمة في تصفيات كأس العالم.

ولعب ابن بلدية الطاهير (ولاية جيجل) كل مواجهات تصفيات المونديال، وعددها عشرة لقاءات. يوجد بينها ثماني مقابلات أساسيا.

لكن لقب الهدّاف يبقى مؤقّتا، لأنه بقيت في نهاية السباق 5 مقابلات، تُجرى الثلاثاء انطلاقا من الساعة الثامنة مساءً بِالتوقيت الجزائري، مع ما يتخّللها من أهداف.

إجمالا، فإن محمد الأمين عمورة البالغ من العمر 25 سنة، شارك مع المنتخب الوطني الجزائري في 38 مباراة دولية منذ أكتوبر 2021، وهزّ الشباك في 18 مناسبة، ملتحقا بِمواطنه واللاعب الدولي المتقاعد رفيق صايفي، الذي يحوز نفس رصيد الأهداف مع “الخضر” في المركز الـ 11، ضمن لائحة يتصدّرها إسلام سليماني بِحصيلة 45 هدفا.

مقالات ذات صلة
بيتكوفيتش لن يحدث تغييرات كثيرة في مباراة أوغندا

بيتكوفيتش لن يحدث تغييرات كثيرة في مباراة أوغندا

جديد الوضعية الصحية لـ “آيت نوري”

جديد الوضعية الصحية لـ “آيت نوري”

بالصور.. برنامج ثقافي ثري بتيزي وزو احتفالا بتأهل “الخضر” إلى المونديال

بالصور.. برنامج ثقافي ثري بتيزي وزو احتفالا بتأهل “الخضر” إلى المونديال

بالصور.. أشبال بوقرة يواصلون تحضيراتهم للودية الثانية أمام فلسطين

بالصور.. أشبال بوقرة يواصلون تحضيراتهم للودية الثانية أمام فلسطين

المعركة الأخيرة لافتكاك آخر خمس بطاقات إفريقية مؤهلة للمونديال

المعركة الأخيرة لافتكاك آخر خمس بطاقات إفريقية مؤهلة للمونديال

“الخضر” سيلعبون مباراة “شكلية” تهم أوغندا والكامرون والسنغال ونيجيريا

“الخضر” سيلعبون مباراة “شكلية” تهم أوغندا والكامرون والسنغال ونيجيريا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد