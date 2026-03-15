عودة المدرب بن يحي إلى بيت المولودية

عاد التقني التونسي خالد بن يحي، الأحد، إلى نشاط تدريب فريق مولودية الجزائر.

ونشرت إدارة “العميد” بيانا، وقالت: “تُعلن إدارة نادي مولودية الجزائر عن تعيين المدرب التونسي خالد بن يحيى، على رأس العارضة الفنية للفريق إلى غاية شهر جوان 2027، خلفا للمدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، حيث سيشرف التقني التونسي على أول حصة تدريبية له سهرة اليوم تحضيرا لمواجهة إتحاد خنشلة المبرمجة هذا الثلاثاء”.

وكان التقني خالد بن يحي (66 سنة) قد درّب المولودية في العامَين الماضيَين، وقاد الفريق إلى إحراز الكأس الممتازة في عام 2024، ولقب البطولة الوطنية في العام الموالي.

مقالات ذات صلة
انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة ووفاق سطيف

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة ووفاق سطيف

حكام الجولة الـ 24 للبطولة الوطنية

حكام الجولة الـ 24 للبطولة الوطنية

“الفيفا” تُعاقب منتخبَي نيجيريا والكونغو

“الفيفا” تُعاقب منتخبَي نيجيريا والكونغو

إيران تقترح استضافة المكسيك مباريات منتخبها بدلا من أمريكا

إيران تقترح استضافة المكسيك مباريات منتخبها بدلا من أمريكا

كأس “الكاف”.. هذا ما قاله المدرب العام للنادي المصري قبل مواجهة شباب بلوزداد

كأس “الكاف”.. هذا ما قاله المدرب العام للنادي المصري قبل مواجهة شباب بلوزداد

نتيجة إفريقية مُريحة لِبلوزداد

نتيجة إفريقية مُريحة لِبلوزداد

