عودة خدمات الإنترنت.. بيان هام من اتصالات الجزائر   

أعلنت اتصالات الجزائر عن استعادة خدمات الإنترنت بشكل طبيعي، عقب الانتهاء من إصلاح 29 كابلًا من الألياف البصرية التي تعرّضت لعمليات سرقة وتخريب خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، الأربعاء، أنها تحرّكت منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث، حيث سارعت إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة، خاصة لفائدة المشتركين في العروض المنزلية.

وأسهمت هذه التدخلات السريعة في تفادي انقطاع كلي لشبكة الإنترنت، رغم حجم الأضرار المسجلة.

وأكدت اتصالات الجزائر التزامها المستمر بتقديم خدماتها، مع الحرص على ضمان استمراريتها في مختلف الظروف، مجددة في الوقت ذاته سعيها للتقرب أكثر من زبائنها والاستجابة لتطلعاتهم المتزايدة في مجال الاتصالات والإنترنت.

وكانت المؤسسة قد كشفت مساء أمس الثلاثاء عن انقطاع الإنترنت في عدة بلديات غرب الجزائر العاصمة وذلك بسبب تعرض عدة كوابل نحاسية للسرقة، كما نجم عن هذا أيضا إتلاف 29 كابلا للألياف البصرية.