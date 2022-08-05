عودة وسام السويلمي إلى السعودية بعد تعهد الديوان الملكي بحمايتها
بعد أن أثارت قصتها تفاعلًا وتضامنًا واسعًا، عادت الفتاة السعودية وسام السويلمي التي فرت من عائلتها إلى ألمانيا إلى الرياض.
ونشرت وسام السويلمي على حسابها على موقع “تويتر” صورة لها وهي تحمل باقة ورد، كما نشرت عدة مقاطع فيديو لرحلتها ولحظة وصولها إلى الرياض، حيث كان في استقبالها فريق من وحدة الحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قبل أن يتم نقلها إلى أحد الفنادق الفخمة.
وكانت وسام قد أعلنت قبل أيام عن صدور قرار من الديوان الملكي بتأمين رحلة عودتها إلى المملكة وحياتها هناك.
وقالت في مقطع فيديو بث على حسابها على “سناب شات”، إن “السفارة السعودية في ألمانيا أبلغتها أن أمرا ملكيًا صدر من الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بتأمينها والعناية بها”.
21سنه من عمري كفاحاً وحرباً
مع اسرتي البائسه والغربه المؤذيه
والله قد جرحتُ يدي وانني مُتعب،تألمت كثير
كافحت كُسره وجُبرت…وأريد أن أقول الآن،
أنّ هذا يكفي، وأنّ الغنائم ما كانت بمقدار تلك الحروب. وقدماي لا تريدان أن تحملاني
إلا لمكانٍ أضع رأسي فيه ولا أفكر
11:10 بالرياض
— 🇸🇦وسام السويلمي العنزي (@we_90i) July 29, 2022
وكانت الشابة السعودية قد هربت إلى ألمانيا نتيجة “مضايقات” من والدها لها، قبل أن تغير فكرتها بعد أن أقنعها الفنان والناشط الإنساني فايز المالكي بالعودة إلى بلدها، حيث كان في استقبالها من قبل السفارة السعودية في برلين.
يذكر أن وسام كانت قد ألغت في وقت سابق عودتها المقررة لبلدها مع تعهدات بتوفير الحماية لها، بعد أن قالت إنها تلقت تهديدات من عائلتها، وألمحت قبل أيام قليلة إلى رغبتها في الانتحار في ألمانيا، قبل أن تقرر العودة بالفعل.
كشفت الشابة السعودية عن رغبة العديد من مواطنيها اللاجئين في العودة إلى بلادهم. وقالت في تدوينة نشرتها على حسابها على “سناب شات” ، أن “14 فتاة سعودية لاجئة تواصلن معها ورغبن في العودة”.
ولفتت إلى أن “الفتيات أيدن حديثها عن مساوئ وسلبيات اللجوء والمعاناة بعد الهروب”.
وشددت على أنها “مستعدة لمساعدتهن لتأمين رحلة عودتهن إلى المملكة العربية السعودية”.
وأبدت وسام لاحقًا، في مقطع فيديو بثته، شعورها بالدهشة، بعد أن علمت أن “هناك لاجئات سبق لهن العودة في أوقات سابقة إلى المملكة وسرية، ولم يتم الإعلان عن عودتهن ومكان إقامتهن من قبل. الجهات المعنية حفاظا على سلامتهن.
ببشركم🥹.
أمر من الديوان الملكي…
تقدم الحماية لوسام السويلمي
وترجع إلى الوطن
وتعيش ك أيت مواطنة سعودية
شكراً سيدي سلمان
وولي عهده سيدي محمد بن سلمان،
(جُبر كسري)
وطني وطني ولو جار علي عزيزاً💔🇸🇦 pic.twitter.com/b3Mm6iaR4F
— 🇸🇦وسام السويلمي العنزي (@we_90i) July 28, 2022