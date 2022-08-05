عودة وسام السويلمي إلى السعودية بعد تعهد الديوان الملكي بحمايتها 

بعد أن أثارت قصتها تفاعلًا وتضامنًا واسعًا، عادت الفتاة السعودية وسام السويلمي التي فرت من عائلتها إلى ألمانيا إلى الرياض.

ونشرت وسام السويلمي على حسابها على موقع “تويتر” صورة لها وهي تحمل باقة ورد، كما نشرت عدة مقاطع فيديو لرحلتها ولحظة وصولها إلى الرياض، حيث كان في استقبالها فريق من وحدة الحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قبل أن يتم نقلها إلى أحد الفنادق الفخمة.

وكانت وسام قد أعلنت قبل أيام عن صدور قرار من الديوان الملكي بتأمين رحلة عودتها إلى المملكة وحياتها هناك.

وقالت في مقطع فيديو بث على حسابها على “سناب شات”، إن “السفارة السعودية في ألمانيا أبلغتها أن أمرا ملكيًا صدر من الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بتأمينها والعناية بها”.

وكانت الشابة السعودية قد هربت إلى ألمانيا نتيجة “مضايقات” من والدها لها، قبل أن تغير فكرتها بعد أن أقنعها الفنان والناشط الإنساني فايز المالكي بالعودة إلى بلدها، حيث كان في استقبالها من قبل السفارة السعودية في برلين.

يذكر أن وسام كانت قد ألغت في وقت سابق عودتها المقررة لبلدها مع تعهدات بتوفير الحماية لها، بعد أن قالت إنها تلقت تهديدات من عائلتها، وألمحت قبل أيام قليلة إلى رغبتها في الانتحار في ألمانيا، قبل أن تقرر العودة بالفعل.

كشفت الشابة السعودية عن رغبة العديد من مواطنيها اللاجئين في العودة إلى بلادهم. وقالت في تدوينة نشرتها على حسابها على “سناب شات” ، أن “14 فتاة سعودية لاجئة تواصلن معها ورغبن في العودة”.

ولفتت إلى أن “الفتيات أيدن حديثها عن مساوئ وسلبيات اللجوء والمعاناة بعد الهروب”.

وشددت على أنها “مستعدة لمساعدتهن لتأمين رحلة عودتهن إلى المملكة العربية السعودية”.

وأبدت وسام لاحقًا، في مقطع فيديو بثته، شعورها بالدهشة، بعد أن علمت أن “هناك لاجئات سبق لهن العودة في أوقات سابقة إلى المملكة وسرية، ولم يتم الإعلان عن عودتهن ومكان إقامتهن من قبل. الجهات المعنية حفاظا على سلامتهن.