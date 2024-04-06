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رياضة

عوّار يغيب في آخر لحظة لِهذا السّبب

علي بهلولي
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عوّار يغيب في آخر لحظة لِهذا السّبب
ح.م

غاب اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار مساء السبت عن المباراة الجوارية، التي جمعت بين فريقه روما والزّائر نادي لاتسيو.

وكان التقني دانييلي دي روسي مدرّب فريق روما قد وجّه الدّعوة إلى متوسّط الميدان عوّار، لِخوض هذه المباراة التي تندرج ضمن إطار الجولة الـ 31 من عمر منافسة البطولة الإيطالية.

وعانى عوّار من الزكّام، فاستحالت مشاركته في هذه المباراة التي انتهت بِفوز فريقه روما (1-0).

وبات فريق روما بعد هذا الانتصار يجمع 55 نقطة في المركز الـ 5، ويشغل نادي لاتسيو الرّتبة الـ 7 بِرصيد 46 نقطة.

ويُمكن لِحسام عوّار المشاركة مع فريقه روما سهرة الخميس المقبل، في مواجهة المُضيّف نادي ميلان آسي (إسماعيل بن ناصر)، بِرسم ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

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