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رياضة

عوّار يُصاب ومورينيو يُوضّح

علي بهلولي
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عوّار يُصاب ومورينيو يُوضّح
ح.م

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار لِإصابة، أجبرته على خوض الشوط الأوّل فقط.

حدث ذلك في مباراة فريق روما الإيطالي وضيفه نادي تيراسبول المولدافي، مساء الخميس. لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات، لِمسابقة الدوري الأوروبي.

واضطرّ التقني جوزي مورينيو مدرب فريق روما إلى استبدال متوسّط الميدان عوّار، عند انطلاق الشوط الثاني.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه عقب نهاية المباراة ونقل تفاصيله الإعلام الإيطالي، اكتفى مورينيو بِتصريحات مُقتضبة، وقال إن عوّار يشكو إصابة عضلية، وسيغيب عن مواجهة المُضيّف نادي بولونيا.

وتُقام هذه المباراة مساء الأحد المقبل، بِرسم الجولة الـ 16 من عمر البطولة الإيطالية.

وكان حسام عوّار قد تعرّض لِإصابة أولى هذا الموسم في الفاتح من سبتمبر الماضي، غيّبته عن الميادين لِمدّة 18 يوما.

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