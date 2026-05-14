عيد الأضحى 2026 .. هذا ما تقوله التوقعات الفلكية بشأن موعد وقفة عرفة!

كشفت تقديرات فلكية حديثة عن الموعد المتوقع لوقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك لعام 2026 في الجزائر وعدد من الدول الإسلامية، في انتظار الإعلان الرسمي المرتبط بالرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة.

وأوضح مركز الفلك الدولي أن تحري هلال ذي الحجة سيكون مساء الأحد 17 ماي، مشيرا إلى أن ظروف الرؤية ستكون مناسبة في عدة مناطق حول العالم، سواء باستخدام التلسكوب أو بالعين المجردة.

ووفقًا للحسابات الفلكية، يُرتقب أن يكون يوم الإثنين 18 ماي أول أيام شهر ذي الحجة، ما يعني أن وقفة عرفة ستوافق يوم الثلاثاء 26 ماي، بينما يُتوقع أن يحل أول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء 27 ماي 2026.

وأشار المركز إلى أن رؤية الهلال ستكون ممكنة بواسطة التلسكوب في مناطق من شرق آسيا وجنوب إفريقيا وجنوب أمريكا الجنوبية، في حين يُتوقع أن تكون الرؤية ممكنة بالعين المجردة في مناطق واسعة من شمال إفريقيا ووسط وغرب آسيا ومعظم أنحاء القارتين الأمريكيتين.

وفي تفاصيل وضعية الهلال، أوضح البيان أن القمر سيغيب في جاكرتا بعد 26 دقيقة من غروب الشمس، بعمر يبلغ 15 ساعة و36 دقيقة، وهي معطيات تجعل رؤيته ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

أما في أبوظبي ومكة المكرمة، فسيغيب القمر بعد نحو 58 دقيقة من غروب الشمس، بعمر يصل إلى 18 ساعة و45 دقيقة في أبوظبي، و19 ساعة و22 دقيقة في مكة، ما يجعل رؤية الهلال بالعين المجردة أكثر سهولة.

كما رجّح المركز إمكانية مشاهدة الهلال بسهولة نسبيًا في عدد من المدن العربية، من بينها عمّان والقدس والقاهرة والرباط.

وأكد مركز الفلك الدولي أن رؤية الهلال لا تعتمد فقط على عمره أو مدة مكثه بعد غروب الشمس، بل تتأثر أيضا بعوامل فلكية أخرى، مثل ارتفاع الهلال عن الأفق والبعد الزاوي بينه وبين الشمس أثناء الرصد.