عيسى ماندي يكرّم من طرف فريقه السابق ريمس الفرنسي

على هامش المباراة الودية التي جمعت النادي أمام فياريال

حظي الدولي الجزائري في صفوف نادي فياريال الإسباني، عيسى ماندي، بتكريم خاص من طرف ناديه السابق، ريمس الفرنسي، وهذا على هامش المباراة الودية التي جمعت الفريقين، الأحد الفارط، ضمن استعداداتهما للموسم القادم.

واستغلت إدارة النادي الفرنسي فرصة المباراة الودية لتكريم لاعبها السابق، باعتباره صاحب أكثر لاعب تقمّص ألوان النادي بـ170 مباراة كاملة، كان خاضها خلال الـ7 مواسم التي لعب فيها في ريمس، من 2009 إلى 2016، قبل أن يتنقل إلى نادي ريال بيتيس الإسباني ثم الموسم الماضي إلى تشكيلة “الغواصات الصفراء”، فياريال الإسباني.

وقبل انطلاق المباراة، التي فاز بها فياريال بنتيجة هدف مقابل صفر، منح نادي ريمس لوحة تكريمية لعيسى ماندي، عليها صورته بقميص الفريق الفرنسي وعدد المباريات التي مثل فيها الفريق (170 مباراة).

وبغض النظر عن الفترة الطويلة التي لعب فيها لنادي ريمس، يعتبر مدافع الخضر من خريجي أكاديمية شباب ريمس، التي تدرّج في جميع أصنافها منذ سن 9 سنوات عام 2009، إلى غاية وصوله إلى تشكيلة الأكابر سنة 2009.

ويعتبر عيسى ماندي حاليا أحد أقدم اللاعبين في المنتخب الوطني، حيث يملك لحد الآن 76 مشاركة، وكان من بين المتوجين بكأس إفريقيا 2019 بمصر، إلى جانب مشاركته مع الخضر في مونديال 2014 بالبرازيل.

جدير بالتذكير، أن ماندي كان انضم لصفوف فياريال الموسم الماضي قادماً من ريال بيتيس الإسباني، وخاض 22 لقاء في موسمه الأول مع “الغواصات الصفراء”، سجل فيها هدفين.