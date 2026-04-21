“عَـــضّـــة جـــديـــدة لآبـــل!”

جون تيرنوس رئيساً تنفيذياً خلفاً لتيم كوك بعد 15 عاماً من القيادة

أعلنت شركة آبل عن تعيين جون تيرنوس رئيساً تنفيذياً جديداً لها، خلفاً لـ تيم كوك الذي سيغادر المنصب في وقت لاحق من العام الجاري، في أكبر تغيير قيادي تشهده الشركة منذ نحو 15 عاماً.

وأكد تيم كوك أن جون تيرنوس هو “الشخص الأنسب” لقيادة الشركة خلال المرحلة المقبلة، في وقت كان اسمه مطروحاً منذ أشهر كخليفة محتمل، مع تزايد المؤشرات على قرب حدوث انتقال في القيادة داخل آبل.

ويشغل تيرنوس حالياً منصب نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة، وقد التحق بالشركة سنة 2001، حيث راكم خبرة تقارب 25 عاماً، وأسهم بشكل مباشر في تطوير أبرز منتجاتها، مثل حواسيب “ماك” والأجهزة اللوحية “آيباد” وسماعات “إيربودز”، كما يشرف على قطاع يمثل نحو 80% من إيرادات الشركة.

ويبلغ تيرنوس نحو 50 عاماً، وهو العمر نفسه تقريباً الذي كان عليه تيم كوك عند توليه المنصب سنة 2011، ما يعزز فرضية استمراره لفترة طويلة على رأس الشركة.

ويُنسب إليه دور بارز في إنعاش مبيعات حواسيب “ماك”، وإدخال الفئة الاحترافية “برو” إلى مجموعة المنتجات، إضافة إلى قيادته الانتقال إلى استخدام معالجات آبل الخاصة من سلسلة “إم”، التي أحدثت تحولاً في سوق الحواسيب الشخصية.

وخلال الفترة الأخيرة، عزز تيرنوس حضوره من خلال مشاركته في جولات دولية ولقاءات داخلية، إلى جانب تقديمه منتجات جديدة في فعاليات رسمية، وهو دور كان غالباً ما يضطلع به تيم كوك، ما عُدّ مؤشراً على تهيئته لتولي المنصب.

ويُنظر إلى هذا التعيين على أنه عودة لقيادة ذات خلفية هندسية داخل الشركة، مقارنة بالطابع الإداري والتجاري لقيادة كوك، وهو ما قد يدفع نحو تعزيز الابتكار، على غرار المرحلة التي قادها ستيف جوبز.

وتتجه التوقعات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على تطوير الأجهزة، بما في ذلك هاتف “آيفون” قابل للطي، وأجهزة قابلة للارتداء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل النظارات الذكية، إلى جانب تطوير المساعد الصوتي “سيري” بالاعتماد على تقنيات جوجل جيميناي.

وفي المقابل، سيتولى تيم كوك منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الشركة ابتداءً من 1 سبتمبر 2026، ما يتيح له مواصلة التأثير على التوجهات الاستراتيجية طويلة المدى.

وخلال فترة قيادته، ارتفعت القيمة السوقية لآبل من نحو 350 مليار دولار إلى أكثر من 4 تريليونات دولار، كما توسعت الشركة في خدماتها الرقمية، مثل “آبل ميوزك” و“آبل تي في بلس”.

ويأتي هذا التحول القيادي تزامناً مع احتفال آبل بالذكرى الخمسين لتأسيسها، في خطوة تمهد لمرحلة جديدة تقودها إدارة تيرنوس، مع التركيز على الابتكار والتكامل بين الأجهزة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.