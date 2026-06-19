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رياضة

“غالاتا سراي” يستهدف مازة

الشروق الرياضي
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“غالاتا سراي” يستهدف مازة

 دخل الدولي الجزائري الشاب، إبراهيم مازة، دائرة اهتمامات نادي “غالاتا سراي”، حيث يسعى بطل الدوري التركي لتعزيز خياراته الهجومية بصانع ألعاب واعد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

ووفقاً لتقارير إعلامية تركية، فإن إدارة النادي وضعت لاعب باير ليفركوزن الألماني كخيار استراتيجي بطلب من المدرب أوكان بوروك، ليكون بديلا محتملا في حال تعثر المفاوضات مع الهدف الأول للنادي، التركي جان أوزون. ورغم الرغبة التركية، فإن مهمة غالاتا سراي لن تكون سهلة في ظل القيمة السوقية المرتفعة للنجم الجزائري، والاهتمام الكبير الذي يحظى به من عدة أندية أوروبية كبرى تتابع تطوره.

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