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رياضة

غجميس مطلوب في هذه البطولات

الشروق الرياضي
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غجميس مطلوب في هذه البطولات

استلم اللاعب الدولي الجزائري فارس غجميس عروضا، لِتغيير الوجهة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يزال المهاجم غجميس (23 سنة) يرتدي زي نادي فروزينوني الإيطالي، حتى صيف 2028.

وكانت مصدر العروض إنجلترا وفرنسا وأمريكا، وفقا لِأحدث تقرير نشرته صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية. التي أضافت أن إدارة نادي فروزينوني غير مستعدة لتسريح الدولي الجزائري هذه الصائفة بمبلغ يقلّ عن 15 مليون أورو. دون ذكر أسماء الفرق التي تُريد انتداب غجميس.

وترك غجميس بصمة قوية في صعود فريقه فروزينوني مؤخّرا إلى بطولة القسم الأول الإيطالي، بعد أن سجّل 15 هدفا، ووزّع 3 تمريرات حاسمة.

ويُشارك فارس غجميس مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس العالم، الجارية أطوارها هذه الأيام بِأمريكا والمكسيك وكندا.

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