غجميس يدخل التاريخ

دخل اللاعب الدولي الجزائري فارس غجميس تاريخ نادي فروزينوني من الباب الواسع، علما أنه التحق بِالفريق الإيطالي في جانفي 2024، قادما من نادي روان الفرنسي.

وأمسى المهاجم غجميس أول لاعب يُمثّل ألوان فريق فروزينوني، ينال شرف المشاركة في منافسة كأس العالم. بِشهادة رئيس النادي الإيطالي ماوريسيو ستيربي. علما أن الفريق تأسّس في عام 1906، أي قبل 24 سنة من تنظيم أوّل نسخة للمونديال.

وبخصوص سوق الانتقالات، قال ستيربي إن لاعبه غجميس استلم عروضا في “الميركاتو” الشتوي لِجانفي الماضي، لكنه فضّل البقاء ومساعدة الفريق على الصعود إلى القسم الأول في إيطاليا. وهو ما كان له.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، الثلاثاء، تقدّم ماوريسيو ستيربي بِتشكّراته إلى لاعبه غجميس على هذا الوفاء. وأكد أنه لا يمانع في تسريحه هذه الصائفة، بِشرط أن يكون العرض المالي يُناسب كفاءته، ويُساعد على جلب البديل.

وتنقضي مدة عقد فارس غجميس (23 سنة) مع نادي فروزينوني في صيف 2028.

وأظهر فارس غجميس مستوى فنيا راقيا هذا الموسم، حيث سجّل 15 هدفا، ووزّع 3 تمريرات حاسمة، وساهم بِقوّة في صعود فريق فروزينوني إلى حظيرة النخبة الإيطالية.

وعلى مستوى المنتخب الوطني، انطلق غجميس بِقوة، وسجّل أوّل هدف في ضربة انطلاقته الدولية، وذلك أمام غواتيمالا في محطة مارس الماضي. وهو ما جعل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش يُكافئه، بِجلبه إلى كأس العالم التي تنطلق في الـ 11 من جوان الحالي.