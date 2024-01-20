“غزة تعوّض شهداءها”.. 20 ألف طفل ولدوا منذ بدء العدوان حسب اليونيسف

كشفت آخر الأرقام الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أن المواليد الجدد في قطاع غزة يقاربون أعداد الشهداء، ما جعل الكثيرين يكتفون بقول “سبحان الله”.

وبحسب ما أفاد تقرير نشره موقع “يورونيوز” فإن قطاع غزة الذي يشهد منذ حوالي 4 أشهر حربا دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 24 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، ووضعت معظم المستشفيات والمراكز الصحية خارج الخدمة، يكتب قصة حياة استثنائية.

وأضاف الموقع أن لحظات الفرح هناك تنبت كالورد من بين الشوك، وتتجلى بولادة طفل جديد كل عشر دقائق، وهو ما يعكس تمسك الغزيين بالحياة، بالرغم من الألم والخوف والتهجير والدمار الذي نتج عن الحرب التي وصفت بأنها “الأكثر دمارًا في القرن الحالي”.

وأفادت منظمة “اليونيسف”، الجمعة، بأن عدد الأطفال الذين وُلدوا في قطاع غزة منذ شنت إسرائيل حربها يبلغ 20 ألف طفل.

وقالت تيس إنغرام، خبيرة التواصل في اليونيسف، إنه “خلال 105 أيام من تصاعد التوتر في قطاع غزة، وُلد حوالي 20 ألف طفل في ظروف الحرب”.

وأضافت في مؤتمر صحافي عقدته في جنيف “هذا يعني ولادة طفل واحد كل 10 دقائق تقريبا، وذلك في ظل هذه الحرب الفظيعة”.

وحثت إنغرام على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ومكثفة لحماية النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن وضعهم الصعب يتطلب اهتماماً فورياً وجدياً.

في ذات السياق اتفق الكثير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي على أن غزة تعوض شهداءها.