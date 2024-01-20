“غزة تعوّض شهداءها”.. 20 ألف طفل ولدوا منذ بدء العدوان حسب اليونيسف
كشفت آخر الأرقام الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أن المواليد الجدد في قطاع غزة يقاربون أعداد الشهداء، ما جعل الكثيرين يكتفون بقول “سبحان الله”.
وبحسب ما أفاد تقرير نشره موقع “يورونيوز” فإن قطاع غزة الذي يشهد منذ حوالي 4 أشهر حربا دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 24 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، ووضعت معظم المستشفيات والمراكز الصحية خارج الخدمة، يكتب قصة حياة استثنائية.
نحو (20 ألف) طفل ولدوا منذ بدء العدوان على غزة، حيث يولد طفل كل 10 دقائق في هذه الحرب. pic.twitter.com/tMayRRlFoQ
— المرأة الفلسطينية | The Palestinian woman (@palestinewomen_) January 19, 2024
وأضاف الموقع أن لحظات الفرح هناك تنبت كالورد من بين الشوك، وتتجلى بولادة طفل جديد كل عشر دقائق، وهو ما يعكس تمسك الغزيين بالحياة، بالرغم من الألم والخوف والتهجير والدمار الذي نتج عن الحرب التي وصفت بأنها “الأكثر دمارًا في القرن الحالي”.
وأفادت منظمة “اليونيسف”، الجمعة، بأن عدد الأطفال الذين وُلدوا في قطاع غزة منذ شنت إسرائيل حربها يبلغ 20 ألف طفل.
وقالت تيس إنغرام، خبيرة التواصل في اليونيسف، إنه “خلال 105 أيام من تصاعد التوتر في قطاع غزة، وُلد حوالي 20 ألف طفل في ظروف الحرب”.
وأضافت في مؤتمر صحافي عقدته في جنيف “هذا يعني ولادة طفل واحد كل 10 دقائق تقريبا، وذلك في ظل هذه الحرب الفظيعة”.
“أجرت الممرضة عمليات قيصرية لـ6 نساء متوفيات في #غزة وقالت لي إن حالات الإجهاض تزداد.
يولد طفل واحد في هذا الجحيم كل 10 دقائق تقريبا.
وضع الحوامل وحديثي الولادة في قطاع غزة لا يصدق، إنهم يحتاجون للوقف الإنساني لإطلاق النار”.
-تيس إنغرام، منظمة اليونيسف.https://t.co/TWHkeaGXxg pic.twitter.com/mrk2EIvRja
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) January 19, 2024
وحثت إنغرام على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ومكثفة لحماية النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن وضعهم الصعب يتطلب اهتماماً فورياً وجدياً.
في ذات السياق اتفق الكثير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي على أن غزة تعوض شهداءها.
اليونيسف: نحو (20 ألف) طفل ولدوا منذ بدء العدوان على غزة، حيث يولد طفل كل 10 دقائق في هذه الحرب.
غزه تعوض شهداءها بمولود جديد #غزه_مقبرة_الغزاه pic.twitter.com/oac8PqeEww
— ابو انس (@boanasahmed12) January 20, 2024
♦️ يتحدى قطاع غزة الإبادة بجيل جديد تعداده 20 ألف طفل ولدوا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. إذ حسب “منظمة الأمم المتحدة للطفولة” (اليونيسف)، يُولد في القطاع كل 10 دقائق طفل جديد في ظروف صعبة للغاية في المستشفيات والملاجئ، ويعانون من سوء التغذية وقلة المياه النظيفة، ما يعرض نحو… pic.twitter.com/1p2IqgTPTu
— متراس – Metras (@MetrasWebsite) January 19, 2024