غلق جزئي مؤقت للطريق السريع بشارع جيش التحرير الوطني

أعلنت ولاية الجزائر يوم الخميس في بيان، أنه سيتم غلق جزء من الطريق السريع على مستوى شارع جيش التحرير الوطني، نحو الجزائر وسط، أمام حركة المرور بصفة مؤقتة، ابتداء من ليلة اليوم.

ويأتي هذا الإجراء، في إطار أشغال وضع عوارض الممرّ العلوي للراجلين. الرابط بين حديقة التجارب “الحامة”، ومحطة تحلية مياه البحر.

وسيتمّ الغلق على مرحلتين، بحيث تمتدّ المرحلة الأولى من الساعة 23:55 مساء يوم الخميس 4 جوان. إلى غاية الساعة 7:00 صباح يوم الجمعة 5 جوان.

فيما تبدأ المرحلة الثانية من الغلق عند الساعة 23:55 مساء الجمعة 5 جوان. وتستمرّ إلى غاية الساعة 6:00 صباح السبت 6 جوان 2026.

وسيتم تحويل حركة سير المركبات بالنسبة للقادمين من الدار البيضاء نحو الجزائر وسط، إلى الطريق الموازي لشارع جيش التحرير الوطني (RUE GAO).

أما بالنسبة للقادمين من شارع حسيبة بن بوعلي نحو الجزائر وسط عبر جسر الحامة، فستحوّل حركة سير المركبات نحو شارع حسيبة بن بوعلي.

وقدّمت مصالح الولاية اعتذارها عن الإزعاج الذي سوف يسببه هذا الغلق المؤقت. داعية مستعملي الطريق إلى استعمال محاور الطرق البديلة المذكورة، واحترام إشارات المرور.