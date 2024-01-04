غلق مؤقت للطريق السريع الجنوبي بزرالدة لمدة 3 أيام

تحسبا لانطلاق أشغال وضع دعائم إسمنتية لإنشاء جسر علوي على مستوى الطريق السريع الجنوبي ببلدية زرالدة، سيتم غلق الطريق بشكل مؤقت في كلا الاتجاهين، لمدة 5 ساعات يوميا.

ويمتدّ هذا الإجراء، حسب ما أوضحته القناة الإذاعية الأولى، من منتصف الليل (00:00) إلى الخامسة صباحا (05:00)، و هذا خلال أيام نهاية الأسبوع الموافقة لـ 4 و5 و6 جانفي الجاري.

وسيتمّ تحويل حركة المرور طيلة فترات الغلق المؤقت للطريق على النحو التالي: