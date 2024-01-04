غلق مؤقت للطريق السريع الجنوبي بزرالدة لمدة 3 أيام
تحسبا لانطلاق أشغال وضع دعائم إسمنتية لإنشاء جسر علوي على مستوى الطريق السريع الجنوبي ببلدية زرالدة، سيتم غلق الطريق بشكل مؤقت في كلا الاتجاهين، لمدة 5 ساعات يوميا.
ويمتدّ هذا الإجراء، حسب ما أوضحته القناة الإذاعية الأولى، من منتصف الليل (00:00) إلى الخامسة صباحا (05:00)، و هذا خلال أيام نهاية الأسبوع الموافقة لـ 4 و5 و6 جانفي الجاري.
وسيتمّ تحويل حركة المرور طيلة فترات الغلق المؤقت للطريق على النحو التالي:
- بالنسبة للقادمين من تيبازة باتجاه الجزائر: سيتم تحويل حركة المرور عبر محوّل المعالمة – سيدي عبد الله، مرورا بالطريق الوطني رقم 63، إلى غاية حي زيغود يوسف بوسط زرالدة. ثم الطريق الوطني رقم 11، إلى غاية محوّل سطاوالي – سيدي فرج، ثم العودة للطريق السريع الغربي.
- بالنسبة القادمين من الجزائر باتجاه تيبازة: ستتم عملية التحويل عبر المحوّل T19، بالقرب من المكان المسمى كايتي أحمد، المؤدي إلى سطاوالي – سيدي فرج. ثم الطريق الوطني رقم 11، إلى غاية محور الدوران المؤدي إلى المحوّل الرابط بالطريق السريع الغربي، باتجاه ولاية تيبازة.
- بالنسبة لمستعملي الطريق القادمين من الدويرة عبر الطريق الاجتنابي الثاني باتجاه زرالدة: سيتم توجيههم عبر الطريق السريع الغربي باتجاه الجزائر، مرورا بمحول سطاوالي – سيدي فرج، سالكين نفس مسار مستعملي الطريق القادمين من ولاية الجزائر باتجاه تيبازة.