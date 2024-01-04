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الجزائر

غلق مؤقت للطريق السريع الجنوبي بزرالدة لمدة 3 أيام

الشروق أونلاين
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غلق مؤقت للطريق السريع الجنوبي بزرالدة لمدة 3 أيام
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غلق مؤقت للطريق السريع الجنوبي بزرالدة

تحسبا لانطلاق أشغال وضع دعائم إسمنتية لإنشاء جسر علوي على مستوى الطريق السريع الجنوبي ببلدية زرالدة، سيتم غلق الطريق بشكل مؤقت في كلا الاتجاهين، لمدة 5 ساعات يوميا.

ويمتدّ هذا الإجراء، حسب ما أوضحته القناة الإذاعية الأولى، من منتصف الليل (00:00) إلى الخامسة صباحا (05:00)، و هذا خلال أيام نهاية الأسبوع الموافقة لـ 4 و5 و6 جانفي الجاري.

وسيتمّ تحويل حركة المرور طيلة فترات الغلق المؤقت للطريق على النحو التالي:

  • بالنسبة للقادمين من تيبازة باتجاه الجزائر: سيتم تحويل حركة المرور عبر محوّل المعالمة – سيدي عبد الله، مرورا بالطريق الوطني رقم 63، إلى غاية حي زيغود يوسف بوسط زرالدة. ثم الطريق الوطني رقم 11، إلى غاية محوّل سطاوالي – سيدي فرج، ثم العودة للطريق السريع الغربي.
  • بالنسبة القادمين من الجزائر باتجاه  تيبازة: ستتم عملية التحويل عبر المحوّل T19، بالقرب من المكان المسمى كايتي أحمد، المؤدي إلى سطاوالي – سيدي فرج. ثم الطريق الوطني رقم 11، إلى غاية محور الدوران المؤدي إلى المحوّل الرابط بالطريق السريع الغربي، باتجاه ولاية تيبازة.
  • بالنسبة لمستعملي الطريق القادمين من الدويرة عبر الطريق الاجتنابي الثاني باتجاه زرالدة: سيتم توجيههم عبر الطريق السريع الغربي باتجاه الجزائر، مرورا بمحول سطاوالي – سيدي فرج، سالكين نفس مسار مستعملي الطريق القادمين من ولاية الجزائر باتجاه تيبازة.
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