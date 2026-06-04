غلق مؤقت لنفقي الحمدانية في الاتجاهين

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة في بيان لها، مساء اليوم الخميس، 4 جوان، عن إغلاق نفقَي الحمدانية بالطريق السيار شمال–جنوب A1، بالشطر الرابط بين الحمدانية والشفة مؤقتا.

ونبهت المؤسسة إلى انه “في إطار أشغال الصيانة الجارية على مستوى نفقَي الحمدانية بالطريق السيار شمال–جنوب A1، بالشطر الرابط بين الحمدانية والشفة، تُعلم الجزائرية للطرق السيارة كافة مستعملي الطريق أنه سيتم غلق النفقين مؤقتًا في الاتجاهين لمدة ساعة، مع تحويل حركة السير عبر الطريق الوطني رقم 01، لتمكين مصالح سونلغاز من التدخل لإصلاح عطب تقني، وذلك حرصًا على سلامة مستعملي الطريق.”

وأشارت أنه بالنسبة للقادمين من الجزائر باتجاه الجلفة، سيتم تحويل حركة السير على مستوى محول سيدي المدني نحو الطريق الوطني رقم 01.

أما بالنسبة للقادمين من المدية باتجاه الجزائر، فسيتم يتم تحويل حركة السير على مستوى محول الحمدانية، بمنطقة حوش مسعودي، نحو الطريق الوطني رقم 01.