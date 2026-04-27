-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
يرى فيه مشروعًا مميزا قادرا على تقديم إضافة فنية كبيرة

غوارديولا يلّح على جلب مازة في الميركاتو الصيفي

ع. ع
  • 416
  • 0
غوارديولا يلّح على جلب مازة في الميركاتو الصيفي

يضع بيب غوارديولا، المدير الفني لـمانشستر سيتي، عينه على تدعيم خط الوسط الهجومي خلال سوق الانتقالات الصيفية، حيث برز اسم الجزائري الشاب إبراهيم مازا، لاعب بايرن ليفركوزن، كأحد أبرز الأهداف المطروحة على طاولة النادي الإنجليزي.

وتشير التقارير إلى أن غوارديولا يرى في اللاعب مشروعًا مميزًا قادرًا على تقديم إضافة فنية كبيرة، بفضل مرونته في اللعب بأكثر من مركز هجومي، وهو ما يتماشى مع أسلوب السيتي القائم على التنوع والسرعة في التحول.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اقتراب برناردو سيلفا من نهاية عقده، ما يدفع إدارة مانشستر سيتي للبحث عن بديل مستقبلي قادر على تعويض تأثيره داخل الفريق.

ورغم تمسك بايرن ليفركوزن بخدمات لاعبه ورفضه عرضًا أوليًا بقيمة 50 مليون يورو، فإن السيتي يواصل محاولاته، حيث يجهز عرضًا جديدًا قد يصل إلى 65 مليون يورو، إلى جانب حوافز إضافية، في محاولة لحسم الصفقة.

كما تلعب وكالة “ستيلار” دورًا بارزًا في المفاوضات، مستفيدة من علاقاتها القوية داخل سوق الانتقالات، ما قد يسهل إتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وقدم مازا موسمًا لافتًا، بعدما ساهم في 11 هدفًا خلال 38 مباراة، بتسجيله 5 أهداف وصناعته 6 أخرى، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد