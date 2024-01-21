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العالم

غوتيريش يتحدث عن مقعد دائم لدولة إفريقية في مجلس الأمن

الشروق أونلاين
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غوتيريش يتحدث عن مقعد دائم لدولة إفريقية في مجلس الأمن
أرشيف
أنطونيو غوتيريش

استغرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم السبت، عدم وجود مقعد دائم للقارة الإفريقية في مجلس الأمن الدولي.

حيث أكد غوتيريش في تغريدة على منصة “إكس” ضرورة أن تعكس المؤسسات الدولية عالم اليوم، وليس عالم ما قبل 80 عاما، حسب تعبيره.

وجاء في تغريدة المسؤول الأممي:”كيف يمكننا أن نقبل أن إفريقيا لا تزال تفتقر إلى عضو دائم واحد في مجلس الأمن؟”.

مضيفا:”ستكون قمة المستقبل في سبتمبر المقبل، فرصة للنظر في إصلاحات الحوكمة العالمية وإعادة بناء الثقة”.

وتدعو الجزائر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن لعامي 2024 و2025، إلى تمكين القارة الإفريقية من مقعدين دائمين في المجلس.

ففي 18 فيفري الماضي، جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة البلاد إلى تمكين إفريقيا من “حقّها المشروع في العضوية الدائمة بمجلس الأمن”.

وقد جاء ذلك في كلمة الرئيس الجزائري، التي تلاها الوزير الأول السابق في اجتماع لجنة الـ10 للاتحاد الإفريقي المكلّفة بملف إصلاح مجلس الأمن بأديس أبابا.

ودعا الرئيس تبون في كلمته إلى “تمكين القارة من الظفر بمقعدين دائمين في مجلس الأمن. ورفع حصة تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بهذا المجلس من 3 إلى 5 مقاعد”.

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