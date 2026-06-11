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الجزائر

غوتيريش يحذّر من “عواقب وخيمة” لاستئناف الصراع بين واشنطن وطهران

الشروق أونلاين
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غوتيريش يحذّر من “عواقب وخيمة” لاستئناف الصراع بين واشنطن وطهران
أرشيف
أنطونيو غوتيريش

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المستمر في الشرق الأوسط.

واستنكر غوتيريش في بيان أصدره المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك، “الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة على إيران. وتلك التي وجّهتها إيران إلى دول مجاورة، ليست أطرافا في الصراع”.

وحثّ الأمين العام على العودة إلى “التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وتجنب أي تدهور إضافي يمكن أن يؤدي إلى استئناف كامل للصراع. مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على المنطقة والعالم، خاصة على الدول الأكثر ضعفا”.

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كما شدّد على “ضرورة احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية، وفقا للقانون الدولي”. داعيا إلى “اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين”.

قبل أن يجدّد التأكيد على أن “السبيل الوحيد للمضي قدما، هو الحوار والمفاوضات الجادة. من أجل التوصّل إلى اتفاق سلمي شامل ودائم، يعزّز السلم والأمن الإقليميين والدوليين”.

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