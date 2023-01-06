غويري يردّ بِخصوص مسألة الالتحاق بـ “الخضر”

ردّ اللاعب الجزائري المُغترب أمين غويري مساء الجمعة، على أسئلة للصحافيين خاصّة بِإمكانية تدعيمه لِصفوف “محاربي الصّحراء” في المستقبل القريب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه غويري، عشية مباراة فريقه ران والمُنافس نادي بوردو، المُبرمجة سهرة هذا السبت لِحساب مسابقة كأس فرنسا.

وقال المهاجم غويري (22 سنة) إنه مرتبط حاليا بِمنتخب فرنسا للآمال، الذي يستعدّ لِخوض بطولة أمم أوروبا لِأقلّ من 23 سنة بِرومانيا وجورجيا (تنظيم ثنائي)، في الصيف المقبل.

ورفض غويري الخوض أكثر في الموضوع، وقال إنه مُنشغل حاليا بِمباراة فريقه ران في مسابقة الكأس الفرنسية.

وكان رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم جهيد زفيزف قد صرّح، الجمعة، بِأن هيئته اتّصلت مُؤخّرا بِأمين غويري، لكن لا يوجد أمر حاسم بِخصوص قبوله ارتداء زيّ “الخضر” أو عكس ذلك. وبِعبارة أخرى، ما زال لاعب فريق ران الفرنسي يتماطل في اتّخاذ القرار النهائي.