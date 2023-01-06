-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

غويري يردّ بِخصوص مسألة الالتحاق بـ “الخضر”

علي بهلولي
  • 361
  • 0
غويري يردّ بِخصوص مسألة الالتحاق بـ “الخضر”
الأرشيف
أمين غويري

ردّ اللاعب الجزائري المُغترب أمين غويري مساء الجمعة، على أسئلة للصحافيين خاصّة بِإمكانية تدعيمه لِصفوف “محاربي الصّحراء” في المستقبل القريب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه غويري، عشية مباراة فريقه ران والمُنافس نادي بوردو، المُبرمجة سهرة هذا السبت لِحساب مسابقة كأس فرنسا.

وقال المهاجم غويري (22 سنة) إنه مرتبط حاليا بِمنتخب فرنسا للآمال، الذي يستعدّ لِخوض بطولة أمم أوروبا لِأقلّ من 23 سنة بِرومانيا وجورجيا (تنظيم ثنائي)، في الصيف المقبل.

ورفض غويري الخوض أكثر في الموضوع، وقال إنه مُنشغل حاليا بِمباراة فريقه ران في مسابقة الكأس الفرنسية.

وكان رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم جهيد زفيزف قد صرّح، الجمعة، بِأن هيئته اتّصلت مُؤخّرا بِأمين غويري، لكن لا يوجد أمر حاسم بِخصوص قبوله ارتداء زيّ “الخضر” أو عكس ذلك. وبِعبارة أخرى، ما زال لاعب فريق ران الفرنسي يتماطل في اتّخاذ القرار النهائي.

مقالات ذات صلة
هذه التحديات التي تنتظر مجيد بوقرة في “شان 2022”

هذه التحديات التي تنتظر مجيد بوقرة في “شان 2022”

انطلاق عملية تسليم تذاكر المباراة الافتتاحية للشان

انطلاق عملية تسليم تذاكر المباراة الافتتاحية للشان

رابطة القسم الثاني لِكرة القدم وعشق “جنوني” للغة الفرنسية!

رابطة القسم الثاني لِكرة القدم وعشق “جنوني” للغة الفرنسية!

أشبال غربي عازمون على رفع التحدي رغم نقص التحضيرات

أشبال غربي عازمون على رفع التحدي رغم نقص التحضيرات

زيدان مُرشّح لِحضور حفل افتتاح “الشان”

زيدان مُرشّح لِحضور حفل افتتاح “الشان”

بن طالب يكشف عن رغبته في سوق الانتقالات الشتوية

بن طالب يكشف عن رغبته في سوق الانتقالات الشتوية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد