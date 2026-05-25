غياب تاريخي للاعبي ريال مدريد عن القائمة النهائية لمنتخب إسبانيا

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمته النهائية المكونة من 26 لاعبًا لخوض كأس العالم 2026.

وخلت القائمة التي أعلن عنها مدرب المنتخب الإسباني من لاعبي ريال مدريد.

وقال مدرب المنتخب الإسباني عن غياب لاعبي ريال مدريد عن قائمته: ” لا أنظر إلى النادي الذي يلعب فيه أي لاعب، بل أنظر فقط إلى قدرته على اللعب معنا، ولا أهتم إن كان اللاعب قادمًا من فريق أو آخر، ليست لدي تلك العقلية المتعصبة التي قد يمتلكها المشجع”.

واستدعى دي لافويتي 8 لاعبين من نادي برشلونة، يتقدمهم لامين يامال.

وينطلق تربص المنتخب الإسباني السبت المقبل في مدينة كرة القدم بلاس روزاس.

وتخوض إسبانيا أولى مبارياتها الودية في 4 جوان أمام العراق، على ملعب ريازور في لا كورونيا، قبل أن تسافر إلى بويبلا بالمكسيك لمواجهة بيرو، على ملعب كواوتيموك.

ويستهل المنتخب الإسباني مشواره في كأس العالم 2026، بمواجهة الرأس الأخضر، يوم الاثنين 15 جوان في أتلانتا.