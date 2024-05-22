غينيا تُجنّس لاعبا شارك في المونديال وتجلبه لِمُواجهة الجزائر

كشف اتحاد غينيا كوناكري لكرة القدم، الأربعاء، عن قائمة لاعبي منتخب بلاده استعدادا لِخوض مواجهتين رسميتين إحداهما أمام الجزائر.

وتتبارى غينا كوناكري مع المنتخب الوطني الجزائري بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، في الـ 6 من جوان المقبل. ثمّ بعد أربعة أيّام من ذلك، تُواجه فريق الموزمبيق ببلاد مراكش. لِحساب الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، على التوالي.

ووجّه الناخب الوطني الغيني كابا دياوار الدّعوة إلى 23 لاعبا (اللائحة المدرجة أدناه)، كلّهم ينشطون خارج الوطن، باستثناء حارس المرمى الاحتياطي الأوّل موسى كامارا الذي يرتدي زيّ النادي المحلي حورويا.

وضمّت القائمة أيضا 3 لاعبين جدد يستلمون دعوة تمثيل ألوان منتخب غينيا أكابر لِأوّل مرّة، وهم: حارس المرمى الاحتياطي الثاني صومايلا سيلا (20 سنة) من فريق الأواسط لِنادي رامس الفرنسي، والمدافع ريان دوكوري (21 سنة) من نادي ريد ستار الذي صعد في الأيّام القليلة الماضية إلى القسم الأوّل الفرنسي، وعلي بادارا بالدي (21 سنة) مهاجم نادي نيس الفرنسي (زميل هشام بوداوي).

وسبق للحارس سيلا تمثيل ألوان منتخب فرنسا لِأقلّ من 18 سنة، وهو رياضي ينتمي إلى أسرة غينية مهاجرة بهذا البلد الأوروبي. بينما شارك المهاجم بالدي مع أشبال السنيغال في كأس العالم لهذه الفئة التي احتضنتها البرازيل عام 2019، وبلغ الدور ثمن النهائي، مُسجّلا هدفَين. وهو لاعب وُلد بِالسنيغال (مدينة زيغنشور) عام 2002، ما يعني أن اتحاد غينيا كوناكري لكرة القدم قام بِتجنسيه. عِلما أن غينيا كوناكري بلد مُجاور للسنيغال في أقصى غرب القارّة السّمراء.

وبِالمُقابل، خلت القائمة من اللاعب المخضرم والنجم نابي كايتا (29 سنة)، متوسط ميدان نادي ليفربول الإنجليزي سابقا، وفيردر بريمن الألماني حاليا. وقد سبق له إحراز كأس رابطة أبطال أورروبا 2019 ولقب “البريمرليغ” 2020 وكأس العالم للأندية 2019، مع فريق “الريدز”. فضلا عن تتويجات أُخرى.