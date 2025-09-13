فتح التسجيلات لاقتناء شاحنات تيرصام الجزائرية عبر هذا الرابط

أعلن مجمع تيرصام “TIRSAM” عن فتح التسجيلات لاقتناء شاحناته الجزائرية الصنع ابتداءً من اليوم السبت، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتلبية الطلب المتزايد على المعدات الثقيلة محليًا.

وأكدت الشركة أن عملية التسجيل تتم حصريًا عبر منصتها الإلكترونية http://www.tirsam.com، موضحة أن أي طلب يُقدّم خارج المنصة لن يُؤخذ بعين الاعتبار، حيث تتم الإجراءات بشكل تسلسلي إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى مقر الشركة.

وحُدد سعر الشاحنة ذات الوزن الخفيف 3.5 طن بـ 390 مليون سنتيم، بينما يبلغ سعر الشاحنة ذات الوزن الثقيل 6 طن 460 مليون سنتيم.

ويأتي هذا الإعلان في سياق توسع نشاط المجمع، الذي تأسس في باتنة عام 2008، ويُعرف بإنتاج الجرارات والشاحنات والمعدات الفلاحية، إضافة إلى كونه الوكيل الحصري لعلامة DEVELON العالمية في الجزائر.

وبخصوص الوثائق المطلوبة لاقتناء الشاحنات، أوضحت الشركة أن التجار مطالبون بتقديم سجل تجاري (RC)، رقم جبائي (NIF)، رقم إحصائي (NIS)، رقم المادة (Article d’imposition)، سند الطلب (Bon de commande) وصك بنكي أو بريدي.

أما الحرفيون فيتعين عليهم توفير بطاقة حرفي، رقم جبائي، رقم المادة وصك بنكي أو بريدي. فيما يُشترط على الفلاحين تقديم بطاقة فلاح، رقم المادة وصك بنكي أو بريدي.

وشدد المجمع على أهمية احترام آلية التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، ضمانًا للشفافية وتنظيم العملية بشكل سلس لجميع الراغبين في اقتناء شاحنات تيرصام.

وللإشارة، رغم توضيحات مجمع تيرصام بأن التسجيل لاقتناء الشاحنات يتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية، إلا أن عدداً كبيراً من المسجلين تنقلوا إلى مقر الشركة مباشرة، في مخالفة للإجراءات المعلن عنها.

وتشهد المنصة الإلكترونية المخصّصة لتسجيل طلبات اقتناء الشاحنات الجزائرية الصنع من مجمع تيرصام، تعطّلاً مؤقتاً في هذه الأثناء بسبب أشغال صيانة تقنية راجعة لضغط الزيارات الكبير.