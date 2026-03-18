أعلنت وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء في بيان، أنه سيتم فتح المتوسطات والثانويات خلال الأسبوع الثاني من عطلة الربيع، لفائدة التلاميذ الراغبين في الاستفادة من حصص الدعم البيداغوجي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار “مرافقة التلاميذ المترشحين لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2026. وحرصا على ضمان تحضيرهم الأمثل لهذين الموعدين الوطنيين الهامين”.

وسيتمّ تنظيم حصص الدعم البيداغوجي خلال الأسبوع الثاني من عطلة الربيع، التي تمتدّ من الخميس 19 مارس إلى الأحد 5 أفريل 2026. وفق “صيغ متنوعة تشمل:

الحصص المؤطرة،

وحصص المذاكرة المحروسة،

وجلسات المراجعة ضمن أفواج”.

وأكدت الوزارة بالمناسبة على “الأهمية البالغة لانخراط التلاميذ في هذه الحصص، والاستفادة منها على الوجه الأمثل. لما لها من دور في تعزيز مكتسباتهم المعرفية، وتحسين جاهزيتهم النفسية والبيداغوجية”.