فتح المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين

انطلقت عملية التسجيل عبر المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين، بداية من منتصف اليوم الاثنين، وتستمر إلى يوم 31 أوت الجاري.

وأعلنت وزارة التربية في 20 أوت الجاري، عن فتح المنصة الرقمية “توظيف” استثنائيا لفائدة الراغبين في التوظيف كأساتذة متعاقدين بعنوان السنة الدراسية 2026/2025 في جميع المواد للمراحل التعليمية الثلاث.

وتبدأ عملية التسجيل بداية من منتصف نهار اليوم الاثنين، على أن يكون التسجيل على المنصة الرقمية للتوظيف عبر الرابط: “tawdif.education.dz” .

ودعت الوزارة في بيانها حول عملية التسجيل، جميع المستوفين للشروط إلى التسجيل على هذه المنصة وذلك خلال الفترة الممتدة من اليوم الإثنين 25 أوت 2025، ابتداء من الساعة الثانية عشرة (12:00) زوالا، إلى غاية يوم الأحد 31 أوت 2025 على الساعة الثانية عشرة (00:00) منتصف الليل.