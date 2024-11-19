فتح باب الترشح لجائزة كتارا للرواية العربية

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، يم أمس الإثنين، 18 نوفمبر، عن فتح باب الترشح للدورة الحادية عشرة “لجائزة كتارا للرواية العربية” لعام 2025.

وسيستمر استلام المشاركات حتى 31 جانفي المقبل وهذا عبر الموقع الإلكتروني للجائزة ووفق الشروط المحددة لكل فئات الجائزة، وذلك بعد الاطلاع على شروط وآليات الترشح، تعبة الاستمارة وتحميل الملفات المطلوبة.

تشمل الجائزة ستة مجالات: الروايات العربية المنشورة، الروايات العربية الغير منشورة، الدراسات، الرواية القطرية المنشرة الرواية التاريخية الغير منشورة.

للتذكير فقد حاز ثلاثة كتاب جزائريين على هذه الجائزة الأدبية في دورتها السابقة. ففاز قويدر ميموني عن رواية “إل كامينو دي لا مويرتي”، في فئة الروايات غير المنشورة، كما فاز في فئة رواية الفتيان غير المنشورة، أبو بكر حمادي عن رواية “أنا أدعى ليبرا”. كذلك حاز بلقاسم عيساني على الجائزة في فئة الدراسات والبحوث النقدية.

ويبلغ مجموع جوائز جائزة كتارا للرواية العربية بمختلف فروعها نحو 375 ألف دولار أمريكي. منها 90 ألف دولار لفئة الروايات المنشورة، حيث يحصل الفائزون الثلاثة على جائزة مالية قدرها 30 ألف دولار أمريكي لكل واحد. ولفئة الروايات غير المنشورة تمنح 3 جوائز بمجموع 90 ألف دولار أمريكي بواقع 30 ألف دولار لكل فائز.

أما بالنسبة لفئة الدراسات في نقد الرواية غير المنشورة تقدم 3 جوائز قيمة كل منها 30 ألف دولار أمريكي، فيما يبلغ مجموع جوائز فئة روايات الفتيان غير المنشورة 45 ألف دولار أمريكي وتمنح لثلاثة فائزين بواقع 15 ألف دولار لكل فائز.

فيما يحصل الفائز في فئة الروايات القطرية المنشورة على جائزة قدرها 30 ألف دولار أمريكي تمنح لفائز واحد، ويحصل الفائز في فئة الرواية التاريخية غير المنشورة على جائزة قدرها 30 ألف دولار أمريكي تمنح لفائز واحد.