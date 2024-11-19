-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

فتح باب الترشح لجائزة كتارا للرواية العربية

ماجيد صراح
  • 74
  • 0
فتح باب الترشح لجائزة كتارا للرواية العربية
موقع الجائزة
فتح باب الترشح لجائة كتارا في دورتها الـ11.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، يم أمس الإثنين، 18 نوفمبر، عن فتح باب الترشح للدورة الحادية عشرة “لجائزة كتارا للرواية العربية” لعام 2025.

وسيستمر استلام المشاركات حتى 31 جانفي المقبل وهذا عبر الموقع الإلكتروني للجائزة ووفق الشروط المحددة لكل فئات الجائزة، وذلك بعد الاطلاع على شروط وآليات الترشح، تعبة الاستمارة وتحميل الملفات المطلوبة.

تشمل الجائزة ستة مجالات: الروايات العربية المنشورة، الروايات العربية الغير منشورة، الدراسات، الرواية القطرية المنشرة الرواية التاريخية الغير منشورة.

قويدر ميموني لـ”الشروق أونلاين”: عشقي لمدينتي الأم وهران هو الذي يدفعني دوما للكتابة

للتذكير فقد حاز ثلاثة كتاب جزائريين على هذه الجائزة الأدبية في دورتها السابقة. ففاز قويدر ميموني عن رواية “إل كامينو دي لا مويرتي”، في فئة الروايات غير المنشورة، كما فاز في فئة رواية الفتيان غير المنشورة، أبو بكر حمادي عن رواية “أنا أدعى ليبرا”. كذلك حاز بلقاسم عيساني على الجائزة في فئة الدراسات والبحوث النقدية.

ويبلغ مجموع جوائز جائزة كتارا للرواية العربية بمختلف فروعها نحو 375 ألف دولار أمريكي. منها 90 ألف دولار لفئة الروايات المنشورة، حيث يحصل الفائزون الثلاثة على جائزة مالية قدرها 30 ألف دولار أمريكي لكل واحد. ولفئة الروايات غير المنشورة تمنح 3 جوائز بمجموع 90 ألف دولار أمريكي بواقع 30 ألف دولار لكل فائز.

أبو بكر حمادي: أنا محظوظ جدا كوني لم أنشر كتاباتي الأولى

أما بالنسبة لفئة الدراسات في نقد الرواية غير المنشورة تقدم 3 جوائز قيمة كل منها 30 ألف دولار أمريكي، فيما يبلغ مجموع جوائز فئة روايات الفتيان غير المنشورة 45 ألف دولار أمريكي وتمنح لثلاثة فائزين بواقع 15 ألف دولار لكل فائز.

فيما يحصل الفائز في فئة الروايات القطرية المنشورة على جائزة قدرها 30 ألف دولار أمريكي تمنح لفائز واحد، ويحصل الفائز في فئة الرواية التاريخية غير المنشورة على جائزة قدرها 30 ألف دولار أمريكي تمنح لفائز واحد.

مقالات ذات صلة
تخزين منتوجات فلاحية على شكل صلصات ومخللات ومجففة

تخزين منتوجات فلاحية على شكل صلصات ومخللات ومجففة

محسن يكرّم نزلاء دار المسنين بمأدبة غداء في وهران

محسن يكرّم نزلاء دار المسنين بمأدبة غداء في وهران

أولياء يستعينون بـ “الشحيحة” لمواجهة فوضى الإنفاق

أولياء يستعينون بـ “الشحيحة” لمواجهة فوضى الإنفاق

ظاهرة فلكية فريدة ليلة غد الأربعاء

ظاهرة فلكية فريدة ليلة غد الأربعاء

رغم توفر ترسانة قانونية .. فوضى وتشوهات تنخر النسيج العمراني

رغم توفر ترسانة قانونية .. فوضى وتشوهات تنخر النسيج العمراني

كيف تتجاوز صدمة موت شخص عزيز؟

كيف تتجاوز صدمة موت شخص عزيز؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد