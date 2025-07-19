فتح حركة التحويلات للمربّين المتخصصين بالمدارس

مطالبون بملء 5 رغبات كاملة وإيداع ملفات بـ7 وثائق

أعلنت مديريات التربية للولايات عن فتح الحركة التنقلية السنوية لرتبة مربي متخصص رئيس في الدعم التربوي المرسمين بالمدارس الابتدائية، “مشرف تربية سابقا”، بعنوان الموسم الدراسي المقبل 2025/2026، حيث سيتم مطالبة المعنيين بملء خمس رغبات كاملة مع إيداع الملفات قبل نهاية شهر جويلية الجاري.

وأبرزت مراسلات صادرة عن مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، مؤرخة بتاريخ الـ10 جويلية الجاري، وموجهة إلى مديري ومفتشي التعليم الابتدائي، بأنه قد تم الاستدراك في حركة التحويلات الخاصة بالمربين المتخصصين الرئيسيين في الدعم التربوي العاملين بالمدارس الابتدائية.

وبالتالي، فإن هذه الفئة مطالبة وجوبا بإيداع الملفات الورقية على مستوى مكاتب الضبط بالمديريات قبل نهاية الشهر الحالي، والتي يجب أن تضم بطاقة التقييم، مقرر تربص (إدماج) في القطاع، مقرر الترسيم، مقرر آخر ترقية في الدرجة، آخر مقرر التعيين بالمؤسسة، شهادة عائلية للحالة المدنية، نسخ من الشهادات والمؤهلات العلمية.

وإلى ذلك، لفتت المصالح نفسها إلى أن المعنيين مدعوون للقيام بتنفيذ تدابير وإجراءات أخرى تتعلق بإلزامية ملء الاستمارة بتدوين خمس رغبات كاملة، وذلك تطبيقا للمنشور الإطار المتعلق بالحركة التنقلية رقم 05/09/96 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996، والمنشور التكميلي رقم 280 المؤرخ في 23 أفريل 2006.

وفي نفس السياق، أشارت ذات المصالح إلى أن مديريات التربية للولايات عبر مصالحها المختصة، قد ضبطت بدقة المناصب الشاغرة والمناصب القابلة للشغور، وحددت حالاتها، ويتعلق الأمر بالمناصب المالية الشاغرة فعليا، المناصب المعين عليها بصفة مؤقتة لمدة 3 سنوات خلال السنة الدراسية 2022/2023 أي الملزمين، والمناصب المالية المعين عليها بصفة مؤقتة لمدة 3 سنوات خلال السنة الدراسية 2023/2024 الذين أعلنوا صراحة المشاركة في الحركة التنقلية.

أما بالنسبة للموظفين الذين هم في حالة استيداع أو انتداب الراغبون في العودة إلى الميدان، فهم مطالبون وجوبا بملء استمارة الرغبات أيضا، في حين تمت دعوة الجميع إلى التقيد التام بالضوابط القانونية والتنظيمية للعملية قصد ضمان إنجاحها.