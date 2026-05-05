فتح فضاء رقمي لمعالجة شكاوى زبائن الجوية الجزائرية عبر منصة “أشكي”

اتُفق على إطلاق فضاء خاص بالخطوط الجوية الجزائرية ضمن منصة “أشكي” التابعة للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بهدف استقبال ومعالجة الشكاوى والانشغالات، في خطوة ترمي إلى تعزيز الاستجابة لاحتياجات الزبائن وتحسين جودة الخدمات.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار اجتماع عمل انعقد بين المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك والرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية أمس الإثنين، حيث جرى التطرق إلى مختلف انشغالات الزبائن وتطلعاتهم، مع تقديم مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وحسب بيان للمنظمة، قدّم الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية خلال اللقاء توضيحات حول رؤية المؤسسة الهادفة إلى الاستجابة لتطلعات الزبائن وتلبية احتياجاتهم على أكمل وجه، كما استعرض الإجراءات التي تباشرها الشركة في سياق التحول نحو الرقمنة، خصوصًا فيما يتعلق بمعالجة الشكاوى والانشغالات.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز آليات التواصل مع الزبائن، حيث تم الاتفاق على أن يكون الفضاء الجديد ضمن منصة “أشكي” وسيلة إضافية لرفع الانشغالات وتسهيل معالجتها، بما يساهم في تقريب المؤسسة أكثر من المستهلكين.

وشهد اللقاء، الذي انعقد بمقر المديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية، تسجيل استعداد إيجابي من طرف إدارة المؤسسة، يعكس وعيًا بالتحديات المطروحة وانفتاحًا على تعزيز التعاون والشراكة مع المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بما يخدم مصلحة الزبائن ويرتقي بمستوى الخدمات.