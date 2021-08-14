فتح مسابقة للالتحاق بالماستر في المدرسة العليا للصحافة

إيداع الملفات بداية من 5 سبتمبر

أعلنت المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام عن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين في الطور الثاني “ماستر” والتي ستجرى بتاريخ 22 سبتمبر المقبل، على أن تودع ملفات الترشح في الفترة من 5 حتى 12 من نفس الشهر.

وستجرى المسابقة وفقا لصيغتين، الأولى على أساس الشهادة والترتيب بنسبة 70 بالمئة من المقاعد البيداغوجية المتوفرة لطلبة القسم التحضيري الذين أنهوا بنجاح سنتين من التكوين التحضيري، أما الصيغة الثانية فتكون على أساس الاختبار الكتابي بنسبة 30 بالمئة من المقاعد البيداغوجية المتوفرة لبقية طلبة القسم التحضيري بالمدرسة والذين أنهوا بنجاح سنتين من التكوين التحضيري والذين يعدون راسبين في المسابقة على أساس الشهادة والترتيب .

ويمكن وفقا لذات الإعلان لطلبة علوم الإعلام والاتصال الذين اجتازوا بنجاح سنتين من التكوين في طور الليسانس دون تكرار خلال الموسمين 2019/2020 و2020/2021 على التوالي من مختلف مؤسسات التعليم العالي عبر كامل القطر الوطني التقدم من أجل اجتياز المسابقة، وينبغي عليهم أن يقدموا من أجل المشاركة ملفا بيداغوجيا باعتبارهم طلبة خارج المدرسة.

ويتكون الملف من طلب خطي ونسخة من كشف نقاط البكالوريا ونسخة من كشوف نقاط السنتين الأولى والثانية وشهادة حسن السيرة والسلوك وصورتين شمسيتين.

وتم تحديد الفترة من 5 حتى 12 سبتمبر المقبل، من أجل إيداع الملفات على مستوى مديرية التعليم والشهادات والتكوين المتواصل بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، أو عبر البريد الإلكتروني للمدرسة، على أن يتم قبول المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة على أساس الاختبار الكتابي بعد دراسة الملف البيداغوجي، والإعلان عن القائمة النهائية في الموقع الإلكتروني الرسمي للمدرسة، حيث سيجتاز المترشحون امتحانا في مادتي نظريات وابستيمولوجيا علوم الإعلام والاتصال مدته ساعتين، وفي فنيات التحرير الصحفي مدته ساعة ونصف.