فرصة أخيرة لترقية الأساتذة “الآيلين للزوال”

الوزارة ضبطت شروط الترشح للمسابقة

8 آلاف منصب لرتبة أعلى في سلك الإدارة

تنظم السبت المقبل، وزارة التربية الوطنية من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الامتحان المهني الداخلي الثاني لترقية الأساتذة التقنيين ورؤساء الورشات والأشغال الآيلين للزوال إلى الرتبة القاعدية أستاذ تعليم ثانوي بعنوان سنة 2021، لتقوم الوصاية بطي هذا الملف بصفة نهائية، بعدما ظل عالقا منذ ست سنوات، دون تسوية جراء بيروقراطية التسيير، بالإضافة إلى ترقية 20 رتبة في سلك الإدارة.

وستمنح مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة فرصة أخيرة للأساتذة التقنيين في الثانويات وكذا رؤساء الورشات الذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية، بالإضافة إلى رؤساء الأشغال الذين يثبتون عشر سنوات خبرة فعلية في هذه الرتبة، والمصنفين في خانة الآيلين للزوال، للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي في مختلف المواد، من خلال برمجة امتحان مهني داخلي لفائدتهم سيبرمج السبت المقبل الموافق لـ10جويلية الجاري على أساس الاختبار الكتابي، على أن يتم الشروع مباشرة في تسوية وضعياتهم الإدارية والمهنية والمالية مع بداية الدخول المدرسي للموسم الدراسي القادم 2022/2021، إذ سيستفيدون من زيادات في رواتبهم دون أثر رجعي والترقية من الرتبة 11 إلى 13، ومن ثمة سيتم العمل على طي هذا الملف بصفة نهائية بعدما ظل عالقا منذ سنة 2015 ولم يعرف طريقا للتسوية جراء العراقيل التي كانت مطروحة آنذاك، فهناك فئة من الأساتذة تم إخضاعهم آنذاك للتكوين لمدة سنة كاملة لكن وضعياتهم الإدارية والمالية ظلت عالقة، في حين أن فئة أخرى لم تستفد حتى من التكوين بسبب وجود خلل كبير في التسيير، برغم صدور التعليمة 003 سنة 2015 والتي كانت ستنهي الأزمة لكن دار لقمان ظلت على حالها.

وأفادت مصادر “الشروق” بأن المترشحين سيتجاوزن في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الساعة الحادية عشرة، اختبار مادة الاختصاص، على أن يجتازوا في الفترة المسائية من الساعة الواحدة زوالا وإلى غاية الساعة الرابعة الاختبار في علوم التربية.

وبسبب تطور الوضعية الوبائية ببلادنا، مع تسجيل ارتفاع في منحى الإصابات والوفيات بشكل يومي، أمرت الوصاية رؤساء المراكز بضرورة اعتماد نفس البروتوكول الصحي الوقائي الذي طبق بمراكز إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة بحذافيره والمصادق عليه من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالمقابل فقد تقرر تسخير ملاحظين بالمراكز والذين سيتكفلون بمتابعة الاختبارات عن قرب على أن يقوموا برفع تقارير مفصلة إلى الوصاية.

من جهة أخرى، سيتم ترقية 20 رتبة في سلك الإدارة، إذ تم تخصيص 8007 منصب مالي موزعة على الأطوار التعليمية الثلاثة، ويتعلق الأمر برتب مشرف تربية، ومستشار توجيه، ومقتصد ونائب مقتصد ومقتصد رئيسي إضافة إلى رتبة مدير في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة “مدير مدرسة ابتدائية ومدير متوسطة ومدير ثانوية”، على أن يتم تعيينهم في مناصبهم الجديدة مع بداية الدخول المدرسي المقبل لسد الشغور الإداري المطروح في الميدان.