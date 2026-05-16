فرنسا: اعتقال 6 أشخاص رفعوا علم فلسطين على برج إيفيل

ذكرى النكبة الفلسطينية:

رفع علم فلسطيني على برج إيفل، يوم الجمعة 15 ماي 2026.

اعتقلت مصالح الأمن الفرنسية 6 أشخاص بعد رفعوا علم فلسطين على برج إيفيل في باريس، مساء أمس الجمعة، 16 ماي، بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية.

رفع العلم الفلسطيني على برج إيفيل تبناه فرع فرنسا للحركة البيئية العالمية “تمرد ضد الانقراض“، وكتبت الحركة “حركة تمرد ضد الانقراض في إيل دو فرانس/باريس ترفع العلم الفلسطيني على برج إيفل. لا سبيل للنضال البيئي إن لم نكن نحن، كبشر، قادرين على التصدي لعار المجازر المستمرة في غزة.”

وقام هؤلاء النشطاء يوم أمس، حوالي الساعة الخامسة مساءً برفع علم فلسطيني بقياس 4 أمتار × 3 أمتار بعد تسلقهم سطح مطعم “براسيري مدام” الواقع في الطابق الأول من البرج.

وأكدت حركة “تمرد ضد الانقراض” أيضاً أن رفع العلم على برج إيفل يجسد “المعارضة الشعبية الواسعة للشعب الفرنسي للصهيونية القاتلة التي تمارسها دولة إسرائيل، والتي تجلّت مؤخراً في جمع 700 ألف توقيع ضد قانون يادان” الهادف لتجريم انتقاد الصهيونية.

وأضافت الحركة: “يتناقض هذا الحراك تناقضاً صارخاً مع صمت الدولة الفرنسية وتقاعسها التام عن إنهاء الإبادة الجماعية” في غزة.

واعتقلت السلطات الفرنسية النشطاء البيئيين بتهمة “لدخول موقع محمي دون تصريح وتعريض حياة الآخرين للخطر” وفقا لما نشرته اليوم صحيفة لوباريزيان نقلا عن مصدر من الشرطة. وتم احتجاز النشطاء ولم تنشر الحركة إلى غاية الساعة بيانا يفيد بإطلاق سراحهم، ومن المتوقع تقديم شكوى قضائية قريبًا ضدهم.