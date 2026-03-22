فرنسا: القنصلية الجزائرية بليل تنظم حفلا على شرف الجالية بمناسبة عيد الفطر

نظّم القنصل العام للجزائر بمدينة ليل الفرنسية، محمد ازروحان، حفل استقبال على شرف أفراد الجالية الجزائرية وممثلي المجتمع المدني، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقد شكّل هذا اللقاء فرصة لتعزيز أواصر التواصل والتلاحم بين أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بمدينة ليل ومحيطها، حيث تبادل الحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية المباركة، في أجواء طبعتها المودة والاعتزاز بالانتماء الوطني.

كما تميّز هذا الحدث بمشاركة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد سفيان شايب، الذي تدخل عبر تقنية التحاضر المرئي “زوم”، حيث نقل تهانيه الخالصة إلى أفراد الجالية الجزائرية، مشيدًا بدورهم في تمثيل الجزائر أحسن تمثيل بالخارج، ومؤكدًا حرص السلطات العليا في البلاد على مرافقتهم والاستجابة لانشغالاتهم.

ويأتي تنظيم هذا الاستقبال في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز مرافقة الجالية الجزائرية بالخارج، وتكثيف الجهود لتقوية الروابط بينها وبين وطنها الأم، بما يضمن الحفاظ على هويتها الوطنية وخدمة مصالحها.

من جهته، عبّر القنصل العام محمد ازروحان عن سعادته بتنظيم هذا اللقاء، الذي يعكس متانة الروابط التي تجمع أبناء الجالية الجزائرية بوطنهم الأم، مجددًا التزامه بمواصلة العمل على خدمة مصالحهم وتقريب الإدارة منهم.

وقد أبدى أفراد الجالية الجزائرية حضورًا لافتًا، حيث عبّروا عن فرحتهم الكبيرة بهذه المبادرة التي تعزز جسور التواصل وتقرب المسافات بينهم وبين مؤسسات دولتهم. كما عبّر الطلبة الجزائريون المتواجدون بالمنطقة عن ارتياحهم واعتزازهم بهذه الالتفاتة، التي تعكس اهتمام الدولة بانشغالاتهم وحرصها على مرافقتهم خلال مسارهم الدراسي بالخارج.

واختُتمت فعاليات هذا الاستقبال في أجواء احتفالية، عكست عمق التقاليد الجزائرية وقيم التضامن والتآزر، التي تميّز الجالية الوطنية بالخارج.