فرنسا تغلق ثاني أكبر مصفاة نفط لهذا السبب

أعلنت شركة “توتال إنيرجي” عن إغلاق مصفاة النفط “دونج”، والتي تمثل 20 % من طاقة معالجة النفط الخام في فرنسا، وهذا بداية من يوم الاثنين 27 أفريل إلى غاية نهاية شهر جوان المقبل.

الاغلاق الذي يأتي في خضم أزمة الطاقة، ومع استمرار الحرب في الشرق الأوسط حول مضيق هرمز، حسب ذات المصدر، ليس بسبب نقص الامدادات بل بسبب عملية صيانة رئيسية.

وهي العملية التي تهدف وفقا للشركة إلى فحص الموقع وصيانته وتحديثه لضمان سلامة وموثوقية وكفاءة المرافق لسنوات قادمة.

وقالت المجموعة إنه تم اتخاذ تدابير لضمان استمرارية الإمداد لعملاء المصفاة طوال فترة الإغلاق.

وتبلغ طاقة معالجة الموقع، وهو ثاني أكبر مصفاة في فرنسا، حوالي 11 مليون طن من النفط الخام سنوياً، بسعة تخزينية تبلغ 2.2 مليون متر مكعب من النفط الخام والمنتجات المكررة.